Wagi magazynowe do gospodarstw – przegląd rynku i ceny

Waga do worków, big bagów, waga paletowa, czy waga hakowa – oferta rynkowa elektronicznych wag magazynowych jest bardzo szeroka. Komu dedykowane są wagi z legalizacją?

Odpowiednio dobrana waga magazynowa w zdecydowanym stopniu ułatwi prace, a przy okazji uczyni ją zdecydowanie bardziej precyzyjną i dokładną.

Z legalizacją, czy bez?

Co do zasady, wagi możemy podzielić na dwie grupy – wagi z legalizacją i bez. Te pierwsze są zdecydowanie droższe – w niektórych modelach różnica wynosi nawet kilkaset proc. w stosunku do analogicznej wagi bez legalizacji. Różnią się one tym, że posiadają stosowne potwierdzenie wystawione przez Urząd Miar, informujące o tym że dana waga jest precyzyjna oraz że dokonuje pomiaru wagi z określoną dokładnością.

W wagi z legalizacją muszą być zaopatrzone wszelkie podmioty, które prowadzą sprzedaż towarów na wagę lub gdy sama waga uczestniczy w obrocie handlowym.

W sytuacji gdy podmiot w majestacie prawa powinien używać wagi z legalizacją, a tego nie robi, wówczas naraża się na dotkliwe kary od organów państwowych.

Wagę bez legalizacji można bez obaw stosować w użytku domowym, a także do wewnętrznej kontroli towarów.

Waga do worków

Wagi magazynowe najczęściej występują w dwóch przedziałach – do 150 kg, oraz do 300 kg. Różnica w cenie między oboma egzemplarzami jest znikoma i wynosi około 10 proc., stąd zdecydowanie warto dopłacić do modelu oferującego pomiar ciężaru do 300 kg.

Za taką wagę z wyświetlaczem LED zapłacimy od około 220 do 350 zł. Różnica w cenie wynika z wielkości platformy, która w przypadku tańszego modelu ma wymiary 40x30 cm, z kolei droższa waga charakteryzuje się wymiarami platformy wynoszącymi 60x45 cm. Podobna waga z legalizacją kosztować będzie około 900 zł.

Co ciekawe, za takie pieniądze otrzymamy wagę, która pracuje z dokładnością do 20 g (przynajmniej teoretycznie). Na rynku można również znaleźć modele wyposażone w oparcie, które przyda się szczególnie w przypadku ważenia worków.

Waga do big bagów

Wśród rozwiązań służących ważeniu big bagów prym wiodą wagi hakowe, które mogą zostać zamontowane chociażby na widłach ładowarki. Wśród ofert znajdziemy produkty dokonujące pomiaru wagi w maksymalnym zakresie od 300 kg do nawet kilku ton.

Co istotne, komfort obsługi takiej wagi zapewnia pilot, który często znajduje się na wyposażeniu zestawu. Wówczas operator z kabiny może chociażby wyzerować odczyt wagi lub zakończyć pomiar, gdy wskazanie ciężaru osiągnie założony poziom.

W przypadku chęci zakupu wagi hakowej o maksymalnym zakresie ważenia wynoszącym 1 t należy liczyć się z kosztem od 460 do około 650 zł. Dokładność pomiaru takich urządzeń wynosi 0,5 kg a za zasilanie odpowiada akumulator, do którego ładowarka dołączana jest w zestawie.

Za wagę umożliwiającą pomiar do 3 t ciężaru przyjdzie nam zapłaci niespełna 1 tys. zł.

Waga paletowa

Wśród urządzeń umożliwiających zważenie palet wyróżniamy dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to wózek paletowy z wbudowaną wagą. W przypadku „paleciaka” o udźwigu 2,2 t najtańsze oferty zaczynają się od 3,1 tys. zł brutto. W tej cenie otrzymamy podstawowy model z podziałką 0,5 kg. Za nieco bardziej dokładne egzemplarze przyjdzie nam zapłacić ponad 4 tys. zł brutto.

Wadą tego rozwiązania jest wyższa waga samego wózka, która sięga 140 kg. Z drugiej zaś strony sam pomiar jest bardzo łatwy i nie wymaga dodatkowych czynności, poza podniesieniem palety.

Znacznie tańszym rozwiązaniem są wagi paletowe, które stanowią osobne od wózka urządzenie. Wówczas aby dokonać pomiaru ciężaru należy najechać „paleciakiem” na wagę, a następnie opuścić ważony ładunek.

Takie urządzenie kosztuje około 1,5 tys. zł brutto za wersję o zakresie ważenia wynoszącym 3 t i z dokładnością na poziomie 0,5 kg.

A Wy jakich wag używacie w swoich gospodarstwach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!