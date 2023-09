Rolnicy znani są ze skłonności do majsterkowania. Nie inaczej jest z Waldemarem Pawlakiem, który oprócz roli polityka od lat prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Do tego ma inżynierskie zainteresowania i wykształcenie, więc i efekty prac są ciekawe.

Kombinacją do płytkiej uprawy przy jednoczesnym wysiewie poplonów Waldemar Pawlak pochwalił się na swoim profilu na Facebooku.

pawlak fb.jpg

Agromasz na Väderstad'cie

Jak widać po zamieszczonych we wpisie zdjęciach, bazą jest brona talerzowa Väderstad Carrier, zawieszana i składana - prawdopodobnie 4- metrowa (dokładnie 4,25 m). Do tego z tyłu maszyny zamontowany został siewnik pneumatyczny do poplonów polskiej marki Agromasz. To siewnik SP, który w zależności od wersji pojemnościowej może ważyć 65 lub 100 kg.

Jak napisał Waldemar Pawlak, wyzwaniem było stworzenie solidnej konstrukcji - ramki dla siewnika, aby pracował stabilnie, bo uprawa gleby Carrierem odbywa się z prędkościami rzędu 15 km/h.

Jak pisze rolnik-polityk - całość jest już właściwie gotowa. "Pozostaje dostosowanie długości węży, ostatnie malowanie i skręcenie wszystkich elementów w całość". Trzeba przyznać, że cała przeróbka wygląda na wykonaną solidnie i estetycznie .

Nierozłączni towarzysze W.Pawlaka przy pracach w gospodarstwie: Jack i Charli, owczarki niemieckie, fot. Facebook

Wysiew nasion: przed czy za wałem?

W zrobionej przez ex-premiera modyfikacji zastanowiła nas jedna rzecz: Dysze wylotowe nasion, czyli końcówki węży, zostały umieszczone za wałem dogniatającym, a nie przed nim. Zwrócono na to uwagę w komentarzach.

Konstruktor zestawu odpisał, że taki wariant (z wężami przed wałem) jest również rozważany. A to że w tej chwili są one za wałem "wynika z obserwacji pracy talerzówki, przy dużej prędkości (15 km/h) z tyłu powstaje "fala" poderwanych cząstek gleby. Zakładamy, że drobne nasiona (facelia, rzodkiew oleista, gorczyca) będą wystarczająco przykryte cienką warstwą ziemi" - odpisał Pawlak.

Trudno się z tym nie zgodzić - przy drobnych nasionach wał może zbyt mocno powciskać je w glebę. Rzucone nasiona za wałem będą z kolei niedociśnięte, tylko przykryte lekko rozdrobnioną glebą. Wszystko zależy od rodzaju gleby i warunków na polu. To po prostu trzeba przetestować.

Warsztat - praca ale też chwile spokoju

Waldemar Pawlak pisze, że spędzanie czasu w warsztacie gospodarstwa to dla niego sposób na chwilę spokoju i odcięcie się od wszystkiego. A towarzyszą mu przy tym psy - owczarki niemieckie: Jack i Charli. Zaznacza, że taka wieczorna praca to także powroty do inżynierskich pasji. A warsztat ma dobrze wyposażony i dzięki temu wiele prac może wykonać we własnym zakresie.

Spawarka, plazma - Waldemar Pawlak lubi mieć dobrze wyposażony warsztat bo wiele rzeczy może wtedy zrobić sam, fot.Facebook

"Zaraz po zakończeniu tych prac, czeka nas testowanie w polu. Jestem pewien, że moja adaptacja siewnika do poplonów będzie efektywna i przyniesie oczekiwane rezultaty" - napisał polityk-rolnik.

Panie Waldku, Pan się nie boi... na pewno będzie działało. A jeśli nawet na początku nie za bardzo, to zawsze lepiej testować swoje konstrukcje na poplonach niż pszenicy.