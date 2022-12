Walki starych kombajnów. Takie rzeczy tylko w USA

Podziel się

Któż spodziewał się takiego wykorzystania wysłużonych kombajnów? fot. tractorman64/YouTube

Co można zrobić ze starym i zużytym kombajnem? Gdy jego sprzedaż na skupie złomu wydaje się być zbyt oczywista, możemy go wykorzystać do walk kombajnów. Takie imprezy cieszą się sporą popularnością w USA.

Kierunek innowacja Cykl regionalnych konferencji Farmera Sprawdź lokalizację i zarejestruj się!

Choć można by znaleźć wiele zastosowań dla starych kombajnów, to z pewnością nie wpadlibyśmy na pomysł, aby dla takich maszyn zorganizować imprezę, gdzie będą one ze sobą walczyły. To wszystko przy licznie zgromadzonej i niezwykle żywiołowo reagującej publiczności. Walka bez skrupułów Zasady tej rywalizacji są proste - naprzeciwko siebie staje kilka leciwych kombajnów, które już na pierwszy rzut oka są ciekawie wystylizowane wizualnie przez swoich właścicieli. Dla zachowania pozorów bezpieczeństwa operatorzy maszyn mają na głowie kaski ochronne. Niektórzy dookoła kabiny wspawują dodatkowe elementy ochronne, które mają zminimalizować ryzyko ich wypadnięcia w czasie tej batalii. Trzeba przyznać, iż kombajny te niezwykle dzielnie radzą sobie z trudami kilkuminutowych potyczek i pomimo często opłakanego wyglądu zewnętrznego cały czas są mobilne. Wśród usterek, które najczęściej uniemożliwiają dalszą rywalizację są uszkodzenia tylnej osi, które szybko doprowadzają do utraty sterowalności kombajnem. Wygrywa oczywiście ta maszyna, która wyeliminuje pozostałych uczestników i najdłużej będzie w stanie kontynuować walkę. Pełne nagranie z tej imprezy znajdziecie poniżej, a jego autorem jest tractorman64. Jak myślicie, czy podobna impreza z naszymi rodzimymi Bizonami w roli głównej również miałaby szanse na powodzenie?

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin