Podlaska wystawa rolnicza w Szepietowie nie mogła się odbyć bez producentów maszyn z tego regionu. Jedną z takich firm był Cynkomet, który pokazał m.in. nowy rozsiewacz do wapna Wapniak oraz system do transportu wody: Wodnik.

Na terenie wystawienniczym XXIX Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie 2023 – prócz najpiękniejszych okazów bydła – można było obejrzeć najnowsze maszyny rolnicze, wyposażenie budynków gospodarczych i skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Oferują maszyny rolnicze od 1956 r.

Wśród producentów maszyn był również Cynkomet z Czarnej Białostockiej, który na powierzchni ponad 300 m2, pokazał swoje reprezentatywne modele rozrzutników obornika i przyczep rolniczych.

- Ale pokazaliśmy też tradycje i rozwój firmy, a przypominam, że pierwsze maszyny rolnicze w Czarnej Białostockiej były wyprodukowane w 1956 r. – przypomniał Roman Wyszkowski, dyrektor ds. sprzedaży maszyn rolniczych Cynkometu.

Jednak rolnictwo zmienia się – zarówno, jeśli chodzi o technologie produkcji i rozwiązania techniczne, jak również o strukturę gospodarstw. Zwiększają się areały uprawianej ziemi, liczebność stad hodowlanych, kupowane są ciągniki o większej mocy, a więc potrzebne są również większe, bardziej wydajne maszyny. Takie właśnie prezentowaliśmy podczas tegorocznej wystawy – dodał przedstawiciel Cynkometu.

Liczy się wydajność i uniwersalizm

Jedną z nich jest rozrzutnik obornika N-114 Zeus o ładowności 14 t. To uniwersalna maszyna przeznaczona do roztrząsania obornika każdego rodzaju, wapna, torfu i kompostu.

Pokazano też objętościową przyczepę do zboża o poj. 20 m3, typ T-149/1, o masywnej konstrukcji, wykonanej z profili hutniczych, przeznaczoną do pracy w najtrudniejszych warunkach.

- Ale region Podlasia to przede wszystkim hodowla bydła mlecznego, dlatego też nasza ekspozycja w Szepietowie została ukierunkowana na prezentacje nowości właśnie dla hodowców. Te nowości miały swój debiut podczas tegorocznej wystawy – powiedział Wyszkowski.

Jedna z nich to innowacyjny rozsiewacz do wapna i nawozów mineralnych RWN-8000, czyli Wapniak. Wapna jest w stanie osiągnąć nawet 10 m rozrzutu.

Przypomnimy, że taką premierową maszynę Farmer testował latem ubiegłego roku.

Druga to Wodnik – najnowszy system do przewozu wody o pojemności 8 tys. l, zamontowany na przyczepie platformowej. To rodzaj zabudowy, złożonej z ośmiu pojemników na wodę typu mauser, umieszczonych w okratowanej ramie. Może on być wykorzystywany do nawadniania łąk i pól za pomocą łyżki rozlewczej, montowanej z tyłu zabudowy (dostępnej w opcji dodatkowej) lub do pojenia bydła za pomocą czterech poideł, również dostępnych w opcjonalnym wyposażaniu.

- Moim zdaniem ta wystawa jest jak najbardziej właściwym miejscem, aby promować markę i ofertę handlową firmy. Podczas dwóch dni imprezy zebraliśmy wiele konkretnych zapytań na nasze maszyny, które w niedługim czasie powinny zaowocować konkretnymi transakcjami handlowymi. To również miejsce, gdzie mogliśmy wymienić swoje doświadczenia z innymi producentami maszyn i zebrać uwagi bezpośrednio od rolników. Za rok na pewno weźmiemy udział w wystawie, w jeszcze większym zakresie – ocenił Roman Wyszkowski.

Branża: sytuacja trudna, ale przejściowa

Jak podkreślił Wyszkowski, takie przedsięwzięcia są potrzebne, by producenci mieli okazję do jak najszerszej prezentacji swojej oferty, wobec trudnej sytuacji na rynku sprzedaży maszyn rolniczych.

- Od początku tego roku branża rolna jest w stagnacji – zauważył dyrektor Wyszkowski.

- Wysokie koszty poniesione przez rolników na przełomie roku, związane z zakupem środków do produkcji – z jednej strony, oraz niskie obecnie ceny skupu zboża i mleka – z drugiej, powodują, iż rolnicy wstrzymują się z zakupami nowych maszyn. W efekcie można mówić o nawet 30-proc. spadku sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. W mojej ocenie jest to sytuacja przejściowa. Branża oczekuje na stabilizacje cen skupu płodów rolnych, jak również na nowe programy wsparcia dla rolnictwa, których można spodziewać się jesienią.