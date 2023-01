Nie tylko w Polsce rynek ciągników rolniczych nieco się skurczył. We Włoszech po niezwykle udanym roku 2021 spadek wyniósł 17 proc. Jednak mniejsza liczba zarejestrowanych ciągników nie oznacza, że sezon 2022 był słaby.

W zeszłym roku we Włoszech wzrost rejestracji nowych ciągników wynosił aż o 36 proc. Specjaliści byli zgodni, że pozytywne wyniki to zasługa tzw. zachęt dla maszyn zgodnych z rolnictwem 4.0. Wówczas, czyli na przełomie 2021 i 2022 r., liczono, że kolejny rok będzie co najmniej tak samo dobry, w końcu dotacje przedłużono także na rok 2022.

Jednak nikt nie spodziewał się wojny w Europie, a także aż takich problemów z dostępnością podzespołów i w efekcie samych ciągników oraz maszyn. Oczywiście już w zeszłym roku ceny szły do góry, ale to co stało się potem było po prostu nie do przewidzenia. Z pewnością niektóre inwestycje rolnicy odłożyli na kolejne lata.

Reasumując i patrząc na wyniki sprzedaży oraz wiedząc jak wyglądał rok 2022 nie można narzekać. Pod względem liczb bezwzględnych było nadal dobrze, a spadki w stosunku do rekordowego poprzedniego sezonu były łatwe do przewidzenia. Ogólnie sprzedano o 4 tys. maszyn mniej, ale 20 212 sztuk zarejestrowanych nowych ciągników to wciąż więcej niż średnia z ostatnich lat, w których wynik średnio nie przekraczał 18 500 pojazdów.

New Holland prowadzi, a inni gonią

Chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że najpopularniejszą marką w słonecznej Italii jest należący do imperium Fiata New Holland. Ogółem sprzedano ponad 3,6 tys. niebieskich traktorów, co jest wynikiem o ponad 1,2 tys. sztuk niższym niż w roku ubiegłym. W związku z tym udział marki CNH Industrial we włoskim rynku zmalał o ponad 2 proc.

New Holland prowadzi w klasyfikacji ciągników także w Polsce, fot. K.Pawłowski

Na drugim miejscu podium znalazły się traktory John Deere. W tym wypadku możemy mówić o małym sukcesie amerykańskiej marki, gdyż spadek liczby zarejestrowanych maszyn wyniósł zaledwie o 141 sztuk, a ogółem sprzedano ponad 2 tys. ciągników. Tym samym John Deere zwiększył swój udział w rynku o ponad 1,1 proc.

Trzecie miejsce na podium będzie małym zaskoczeniem z punktu widzenia polskich rolników, gdyż przypadło ono marce Antonio Carraro. Włoska firma produkuje małe ciągniki specjalistyczne do winnic i sadów – często są to maszyny izodiametryczne, przegubowe, z charakterystycznym wystającym „dziobem”, o mocy w okolicy 45 - 80 KM. W 2022 r. we Włoszech sprzedano 1 741 ciągników tej marki, co jest spadkiem o 342 egzemplarze, ale udział w rynku praktycznie się nie zmienił (wzrost o 0,07 proc.) i wynosi 8,6 proc.

Ciągnik do bólu włoski, czyli Antonio Carraro TGF Ergit R z przegubowym podwoziem i niską kabiną, fot. K.Pawłowski

Na kolejnych pozycjach znalazły się: Landini – 1 666 szt. (-0,96 proc. rynku), Deutz-Fahr – 1 604 szt. (+0,99 proc.), Fendt – 1 538 szt. (+0,61 proc.), Same – 1 218 szt. (-1,84 proc.), Kubota – 1 152 (+0,73 proc.), Massey Ferguson – 864 szt. (+0,26 proc.), Claas – 744 szt. (+0,24 proc.), Valtra – 690 (+1,16 proc.), Lamborghini – 532 (-1,33 proc.).

Może dziwić brak w pierwszej 12 takich marek jak Case IH, Steyr czy McCormick. Jeśli chodzi dwie pierwsze to spadek sprzedaży nie był szokujący - po prostu na włoskim rynku w koncernie CNH Industrial króluje New Holland. Podobnie jest w Argo Tractors, gdzie tradycyjną marką w Italii pozostaje Landini, a McCormick uzyskuje zawsze o wiele gorszy wynik. W tym wypadku strata rynkowa także nie była drastyczna.

AGCO powiększa wpływy

Wśród koncernów liderem rynku pozostaje koncern CNH Industrial, który sprzedał ogółem 4 216 ciągników, ale ich udział w rynku spadł o 2,17 proc. Na drugim miejscu znalazł się koncern SDF, który miał na koncie 3 354 sprzedanych traktorów, a ich udział w rynku spadł o 2,19 proc.

Na trzeciej pozycji znalazła się firma AGCO, których traktory znalazły 3 094 nowych klientów. AGCO jako jedyny duży producent, mimo spadku sprzedaży, najmocniej zwiększył udział w rynku (o 2,04 proc.). Co ciekawe wszystkie marki AGCO (Fendt, Valtra, Massey Ferguson) również mimo spadków sprzedaży powiększyły swój kawałek rynkowego tortu.

Fendt mimo mniejszej sprzedaży utrzymał 6. pozycję na rynku oraz zwiększył swój kawałek rynku o 0,61 proc. Ogólnie AGCO zyskało w 2022 r. ponad 2 proc. rynku, fot. K.Pawłowski

Goldoni jako jedyny sprzedał więcej

Na kolejnych miejscach znalazły się: Argo Tractors (ponad 2,1 tys. szt.), John Deere (ponad 2 tys. szt.) i Antonio Carraro (ponad 1,7 tys. szt.).

Spośród wszystkich uwzględnionych w zestawieniu marek tylko Goldoni sprzedał więcej traktorów w 2022 r. niż w 2021 r. Ale liczby bezwzględne nie powalają – w tym roku sprzedano 208 ciągników tej marki, a w zeszłym 128 sztuk. Poza tym lepszy wynik Goldoni to efekt wyjścia z kłopotów finansowych i właścicielskich. W 2021 r. włoska marka była ofiarą chińskich inwestycji Lovola-Fotona, który powoli rezygnował z produkcji na półwyspie Apenińskim. W tej chwili marka należy do belgijskiej grupy Keestrack, prezentuje nowe produkty, wchodzi w nowe segmenty rynku, wprowadza premierowe, koreańskie silniki.

Elektryczny Keestrack B1e będzie produkowany w zakładach Goldoni, fot. K.Pawłowski

Jeśli chodzi o udział w rynku najwięcej zyskały Valtra i John Deere (po ok. 1,1 proc.), a wśród koncernów AGCO. Martwić może spory spadek sprzedaży marki Lamborghini (z 967 sztuk w 2021 r. do 532 szt. w 2022 r.). Biorąc to pod uwagę oraz nieobecność „byków” na targach EIMA 2022 można stwierdzić, że SDF planuje wygasić markę w najbliższych latach, choć nie są to oficjalne wiadomości, tylko nasze przypuszczenia.

Coraz mniejsze znaczenie na rynku mają także marki Lovol – Foton – Arbos, które w sumie (w 2022 r.) znalazły zaledwie 25 nabywców. Nie jest to jakiś strasznie wielki spadek, bo już w 2021 r. sprzedaż nie należała do imponujących i wynosiła 60 szt.