Spada sprzedaż ciągników, w dół idzie również rejestracja przyczep – przynajmniej nowych. We wrześniu zarejestrowano 348 szt. nowych przyczep rolniczych, co jest słabszym wynikiem od ubiegłorocznego o 102 szt. Od początku roku widać wyraźnie tendencję spadkową.

Spadki w sprzedaży maszyn nie są już zaskoczeniem. Podobnie jak w przypadku innych maszyn, na rynku przyczep też sytuacja jest delikatnie mówiąc „niewesoła”.

Ponad 23 proc. spadków rok do roku

Pod względem ilości zarejestrowanych przyczep, wrzesień był najsłabszym miesiącem w tym roku. 348 szt. tych maszyn w stosunku do września 2022 to o 102 szt. mniej.

W ciągu dziewięciu miesięcy br. zarejestrowano 5052 szt. nowych przyczep rolniczych. To o 1542 szt. mniej niż w tym samych okresie w 2022 r. A to oznacza spadek rok do roku o 23,2 proc.

Pronar liderem z największymi spadkami

Pronar z ilością 1722 szt. zarejestrowanych nowych przyczep tradycyjnie jest liderem na rynku. Jednak to aż o 708 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały marki Pronar na koniec września wynoszą 34,1 proc.

Druga w zestawieniu jest marka Metal-Fach z 618 rejestracjami i udziałami 12,2 proc.. Trzecia w zestawieniu marka Metaltech, notuje 8,3 proc. udziałów rynkowych i 419 szt. zarejestrowanych przyczep.

Marka Wielton zajmuje czwarta pozycję – 404 szt. zarejestrowanych przyczep i 8 proc. udziałów rynkowych. Pierwszą piątkę zamyka marka Wodziński z 257 szt. zarejestrowanych przyczep. Udział rynkowy tej marki to 5,1 proc. Co ciekawe, Wodziński jest jedną z bardzo nielicznych marek, która odnotowuje wzrosty rejestracji swoich produktów.

Więcej przyczep używanych

Najwięcej rejestracji po dziewięciu miesiącach 2023 r. odnotowuje się w woj. mazowieckim – 711 szt. przyczep. W woj. wielkopolskim zarejestrowano 628 przyczep. W województwie lubelskim, które jest na trzecim miejscu, zarejestrowano 592 szt. przyczep rolniczych.

W dobie spadków sprzedaży nowych maszyn, rośnie liczba rejestracji sprzętu używanego. I tak w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. zarejestrowano 4976 szt. przyczep używanych. To o 470 szt. więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że obecnie notujemy wzrost na rynku wtórnym o 10,4 proc., co niestety i tak nie wyrównuje poziomu sprzedaży spowodowanego obniżeniem ilości rejestracji nowych przyczep.