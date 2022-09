O elektrycznej, bezstopniowej skrzyni biegów firma John Deere informowała już parokrotnie. W tym tygodniu podczas prezentacji pod Magdeburgiem mieliśmy okazję zobaczyć jak ciągnik John Deere 8R410 wyposażony w skrzynie eAutoPowr sprawuje się na polu.

Pierwsza na świecie elektryczna bezstopniowa skrzynia biegów z elektromechanicznym rozdziałem mocy od listopada będzie dostępna w ciągnikach serii 8R 410, także w wersjach 8RT i 8RX.

Amerykański producent uważa, że to znaczący krok na drodze firmy John Deere do pełnej elektryfikacji w przyszłości. Niestety w tej chwili ciągniki w pełni elektryczne o sporej mocy nie mają sensu, gdyż sprawność stosowanych baterii jest po prostu niska.

Mimo wszystko w segmencie poniżej 100 KM John Deere dąży do elektryfikacji we wszystkich segmentach produktów. Do 2026 r. firma wprowadzi alternatywę z napędem elektrycznym w każdej rodzinie produktów: od traktorów do pielęgnacji trawników i terenów zielonych do kompaktowych pojazdów użytkowych. W klasycznym rolnictwie, do wspomnianego wcześniej 2026 r., planowany jest w pełni autonomiczny ciągnik elektryczny, oczywiście mieszczący się w klasie poniżej 100 KM.

Jednak okazuje się, że elektromobilność można promować i przede wszystkim wykorzystywać w maszynach już teraz. Na przykład od skrzyni biegów.

Silnik elektryczny zamiast hydrostatu

W nowej przekładni eAutoPowr w całości zastąpiono układ hydrauliczny (hydrostat) przez elementy elektryczne, czyli generator i silnik. Według specjalistów z John Deere dwa bezszczotkowe silniki elektryczne praktycznie nie zużywają się, a trwałość układu napędowego przewyższa wszelkie inne koncepcje dotychczas oferowane w branży.

Dlaczego eAutoPowr wprowadzono do modelu 8R410? Ze względu na ograniczenia powyżej mocy 400 KM standardowa przekładnia AutoPowr nie jest dostępna w tej serii maszyn. Według inżynierów przy takiej mocy limit możliwości przekładni hydro-mechanicznej zostaje po prostu przekroczony. Aby podnieść sprawność i uprościć przekazywanie napędu powstała właśnie przekładnia eAutoPowr.

Jak działa eAutoPowr?

Zasada działania jest bardzo prosta. Jak wspomnieliśmy w przekładni eAutoPowr układ elektryczny, czyli generator prądu i silnik, zastąpiły cały układ hydrauliczny. Zatem silnik napędza bezpośrednio generator prądu, z którego skonwertowany prąd (ze stałego na zmienny) przepływa do silnika elektrycznego. Następnie z silnika elektrycznego moment obrotowy trafia na przekładnię planetarną i w tym momencie zasada działania jest już podobna do standardowej przekładni typu CVT. Moc uzyskana, tym razem nie z hysdrostatu, tylko z silnika elektrycznego, łączy się z mocą mechaniczną.

Przekładnia eAutoPowr będzie opcją dla modelu 8R410, także w wersjach 8RT i 8RX, fot. K.Pawłowski

Napęd także zewnętrzy

Co ciekawe, jazda z prędkością do 5 km/h do przodu i do tyłu odbywa się z energii pozyskanej wyłącznie z silnika elektrycznego.

Napęd elektryczny jest zaprojektowany w taki sposób, aby nie tylko zasilał napęd, ale także zapewniał do 100 kW mocy elektrycznej dla zewnętrznych narzędzi. Pierwszy zestaw pracujący w tym systemie został opracowany wspólnie z firmą Joskin i nazywa się eDrive.

Moc elektryczna jest przekazywana do wozu asenizacyjnego poprzez specjalny, dodatkowy kabel w kolorze pomarańczowym. W pojeździe marki Joskin elektrycznie napędzane są dwie tylne osie, a tym samym masa cysterny jest wykorzystywana do polepszenia jej trakcji. Taki układ daje zwiększoną przyczepność, mniejszy poślizg i precyzyjną jazdę za ciągnikiem.

Napęd elektryczny zapewniał także do 100 kW mocy dla zewnętrznych narzędzi. Pierwszą maszyną współpracującą z eAutoPowr jest wóz Joskin, fot. K.Pawłowski

Ze strony ciągnika daje to także pewne pozytywne efekty. Traktor może pracować z mniejszym balastem lub z większymi narzędziami towarzyszącymi.

Jeszcze ciszej w kabinie

Co jeszcze daje nam nowa skrzynia biegów? Na przykład znacznie mniejszy poziom hałasu (w i tak już cichej kabinie). Oprócz tego operator może precyzyjniej niż do tej pory kontrolować prędkość oraz dysponuje lepszym przyspieszeniem.

Ciągnik 8R410 wyposażony w eAutoPowr będzie można zobaczyć na stoisku firmy John Deere na Agro Show w Bednarach.