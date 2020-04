Więcej koni z firmy John Deere

Dotychczas największy silnik jaki oferowała firma John Deere miał pojemność 13,6 litra. Jednak to się zmieni gdyż producent opracował nową jednostkę napędową o mocy 870 KM i pojemności 18 litrów.

Obecnie największy silnik produkowany przez amerykański koncern ma moc 616 KM i jest montowany w sieczkarni samobieznej John Deere 9600. Nowy silnik zaprezentowany w USA ( jeszcze przed pandemią) przez John Deere Power System jest mocniejszy od największej dotychczasowej jednostki o ponad 250 KM i osiąga moc 870 KM.

Rozpoczęcie jego seryjnej produkcji jest planowane na początek roku 2022. Do tej pory firma nie zdradziła w jakiej maszynie będzie montowana nowa jednostka napędowa.

Z 18 litrów pojemności John Deere uzyskał 870 KM mocy.

O nowym silniku nie wiadomo zbyt wiele, ale jest to oczywiście jednostka wyposażona w układ paliwowy common-rail, kilka turbosprężarek oraz chłodzony układ EGR. Są także hydrauliczne regulatory luzów zaworowych. Przy jego projektowaniu wykorzystano doświadczenia zebrane podczas eksploatacji największych silników zbudowanych do tej pory przez John Deere'a. Wszystko po to by nowa jednostka była niezawodna i prosta w serwisowaniu.