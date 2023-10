Wrzesień przyniósł wzrost ilości rejestracji nowych ciągników. 938 sztuk to drugi tegoroczny wynik. To jednak i tak znacząco mniej niż notowano w analogicznym okresie zeszłego roku.

We wrześniu br. zarejestrowano 938 szt. nowych ciągników, co jest drugim tegorocznym wynikiem po marcu. 938 szt. jest to aż o 305 szt. więcej niż w sierpniu - podaje w raporcie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Wrzesień dobry w sprzedaży... jak na ten rok

Wrześniowy wynik to jednak niewielkie pocieszenie. Patrząc bowiem na ten sam miesiąc ubiegłego roku i 1148 szt. zarejestrowanych ciągników mówimy o spadku o 210 szt.

Sumarycznie od początku roku zarejestrowano 7166 szt. nowych ciągników. To o 1693 szt. mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 19,1 proc.

Póki co, nic nie wskazuje na to, żeby miała być w najbliższych miesiącach poprawa. Nastroje w branży nie optymistyczne, ale nie można też mówić o zapaści.

Na pozycji lidera bez zmian

Pierwsze miejsce w statystykach sprzedaży zajmuje marka John Deere. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. zarejestrowano 1213 szt. ciągników tej marki. Wynik jest o 57 szt. większy niż przed rokiem. Co ciekawe, przewaga "jelonka" nad New Hollandem zmalała i wynosi teraz tylko 5 szt. Zarejestrowano bowiem 1208 szt. New Hollandów, co jest wynikiem o 224 szt. słabszym niż przed rokiem. Udziały marki John Deere oraz New Hollanda wynoszą na koniec września po 16,9 proc..

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 811 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 70 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki w rynku wynoszą 11,3 proc.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz-Fahr. 592 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 179 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz-Fahr osiąga 8,3 proc. udziałów rynkowych. Jak mówią przedstawiciele włoskiego producenta, spadła ilość sprzedanych ciągników kompaktowych, w których sprzedaży Deutz-Fahr był i ciągle jest w czołówce, ale rośnie popyt na maszyny o średnich i dużych mocach.

Pierwszą piątkę zamyka Case IH. 447 szt. zarejestrowanych maszyn pozwoliło na osiągnięcie 6,2 proc. udziałów rynkowych.

Dwie skrajne kategorie mocy najniższa do 30 KM i najwyższa – powyżej 200 KM, są jedynymi, które notują obecnie więcej rejestracji niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Duże skrajności w wielkości ciągników w regionach

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku była najwyższa w województwie kujawsko-pomorskim i wynosiła 183,1 KM. Średnią 176,9 KM notujemy w woj. zachodniopomorskim. Ciągniki o najniższej mocy (średnia – 85,5 KM) rejestrowane są w województwie małopolskim.