Wiedza o produkcji roślinnej w jednym programie Agro Vision

Podziel się

Rolnik może podłączyć CropVision do swojej stacji pogodowej, takiej jak np. Pessl (Metos), aby uzyskać zalecenia dotyczące oprysków i prognozy pogody (Fot. Pixabay)

Do zrównoważonej produkcji potrzebne jest nieustanne monitorowanie zarówno środków produkcji wkładanych w plon, jak i późniejszych wyników widocznych w magazynach. Informacji jest coraz więcej i są one coraz bardziej szczegółowe, zarządzanie nimi zabiera czas, a czas to pieniądz. Firma AgroVision dostarcza na polski rynek program do zarządzania produkcją roślinną, który doradza najlepszy moment oprysku.

PARTNER SERWISU

AgroVision ma długoletnią tradycję - programy dostarcza od 37 lat, a w Polsce jest obecny od 27. Firma była znana głównie wśród gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Obecnie AgroVision dostarcza na polski rynek rozwiązanie do zarządzania produkcją roślinną. Program o nazwie CropVision ma w zestawie praktyczne moduły doradcze. W programie do dyspozycji użytkowanika są dwa samodzielne moduły: Meteo - dostarczający dane pogodowe

Gewis - wskazujący optymalny moment oprysku O tym, ja program łączy dane, doradzając w decyzjach chemizacyjnych, rozmawiamy z Rafałem Ziębą odpowiedzialnym za rynek polski w AgroVision. Rafał Zięba z firmy AgroVision podpowiada, że największą precyzję porady uzyskujemy, łącząc dane regionalne oraz dane z własnej stacji pogodowej farmer.pl: Jakie dane mamy do dyspozycji w module CropVision Meteo? Rafał Zięba: Moduł Meteo zapewnia prognozę pogody na 7 dni oraz dane historyczne. Informacje o pogodzie prezentowane są w ujęciu dziennym lub godzinowym. Aby zapewnić przyjazny dla użytkownika przegląd danych, są one prezentowane w formie tabeli i wykresu. Od stycznia 2024 r. CropVision będzie współpracować z dostawcą prognoz pogody, który dostarcza dane dla całej Europy. Na podstawie danych o temperaturze, wietrze, zasięgu chmur oraz prawdopodobieństwie opadów przedstawiana jest prognoza dla oprysków w 5-stopniowej skali. Możemy również na bieżąco śledzić deficyt opadów. Widok w programie CropVision na moduł Meteo Drugi moduł to CropVision Gewis. Jak działa? CropVision Gewis zawiera bazę wszystkich dopuszczonych do użycia w Polsce środków ochrony roślin. W oparciu o właściwości substancji czynnych oraz dane pogodowe program oblicza optymalny moment zastosowania środków. Odczekanie kilku godzin może niejednokrotnie oznaczać, że zabieg przyniesie znacznie większy efekt. Gewis informuje również, kiedy można zmniejszyć dawkę. Mniejsze zużycie środka jest dobre nie tylko dla środowiska, lecz także dla budżetu gospodarstwa. CropVision Gewis działa całkowicie online i może być stosowany do wszystkich upraw, środków oraz mieszanin zbiornikowych. CropVision Gewis ma bazę dostępnych środków chemicznych dostępnych w Polsce i informuje o najlepszym momencie na wykonanie zabiegu chemicznego Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu porady? Moduł wskazuje efektywność działania substancji czynnych w zależności od warunków pogodowych. Na bazie tego sugerowana jest również możliwość zmniejszenia dawki pestycydów. Tak więc, gdy dany herbicyd potrzebuje jasnego światła słonecznego, aby uzyskać dobry wynik, zostanie to wzięte pod uwagę. Jeśli do liścia musi zostać pobrany ogólnoustrojowy fungicyd, roślina powinna mieć dobre warunki wzrostu. Temperatura musi być więc umiarkowana (15-20°C), a wilgotność raczej wysoka (>80 proc.). Z drugiej strony w przypadku prawie wszystkich środków owadobójczych niekorzystne jest opryskiwanie podczas słonecznej pogody, a zatem lepszy efekt uzyskamy o zmierzchu lub o świcie. Nie tylko pogoda, ale też pora dnia i nasłonecznienia - o tym informuje program CropVision Czy stan roślin ma znaczenie? Oprócz pogody CropVision Gewis analizuje różne procesy, które odgrywają rolę w funkcjonowaniu składnika aktywnego dla danej uprawy. Są to na przykład : tworzenie się warstwy wosku, transport w roślinie, adhezja i wchłanianie. Każda z tych cech ma przypisaną konkretną wagę, która wpływa na obliczenie efektu końcowego. Czy dane regionalne są wystarczające do właściwego obliczenia porady? Największą precyzję porady uzyskujemy, łącząc dane regionalne oraz dane z własnej stacji pogodowej. Coraz częściej pogoda wykazuje duże różnice regionalne, a odstęp czasowy na oprysk skraca się. Podłączając CropVision Gewis do własnej stacji pogodowej, otrzymujemy prawdziwie lokalne porady zorientowane na dane pole . Czy moduł Gewis jest dostępny tylko w komputerze? Mamy też aplikację mobilną, z poziomu której też uzyskamy poradę Gewis. Jakie inne korzyści daje nam monitorowanie warunków pogodowych? Dodatkową zaletą jest fakt, że parametry takie, jak: zachmurzenie, opad, wiatr i temperatura, są automatycznie wpisywane do rejestru upraw raportu Global G.A.P. Jest to jeden ze standardowych raportów CropVision. www.cropvision.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin