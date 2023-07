Kolejną nowością pokazów marki Kuhn w Alzacji był nowy półzawieszany pług Multi-Leader XT będący najnowszym produktem z fabryki w Chateaubriant. Francuska firma pochwaliła się również nowymi elementami roboczymi serii DuraKarb.

Na początek trochę historii. Fabryka w Chateaubriant to zasłużony zakład dla francuskiej mechanizacji. W 1863 r. rozpoczął działalność pod nazwą Huard i przez wiele lat był bardzo ważnym dostawcą maszyn nad Sekwaną. Ich sztandarowym produktem, jeszcze z pierwszych dekad XX w., były pługi serii Brabant, które pod tą nazwą utrzymały się przez kolejnych kilka dekad.

Okładka katalogu firmy Huard Frères z 1911 r., fot. domena publiczna

Jeszcze w latach 70. Huard miał ponad połowę rynku pługów we Francji i spory eksport. Niestety nic nie trwa wiecznie. W 1987 r. z powodu problemów finansowych Huarda przejęła mocno w tym czasie rozwijająca się firma Kuhn. Fabryka w Chateaubriant pod nazwą Khun-Huard działała do 2000 r, po czym zrezygnowano z dawnej nazwy na rzecz marki Kuhn.

Zatem pługi w Chateaubriant to długa i niezwykle ważna historia w świecie francuskiej mechanizacji. Dziś tradycje serii Brabant kontynuuje m. in. seria Multi Leader XT, ale pługów w ofercie Kuhna jest znacznie więcej.

Nowy pług półzawieszany na jednym kole nie jest nowością tego sezonu i był już pokazywany na kilku wystawach. Został m. in. nagrodzony przez europejską opinię publiczną w kategorii uprawa w plebiscycie Farm Machine 2022.

Pług dla mocnych graczy

Model XT jest następcą poprzedniej serii Multi-Leader i ma za zadanie wprowadzić nowe rozwiązania technologiczne ukierunkowane na zwiększenie wydajności i żywotności maszyny. Zatem sprzęt przeznaczony jest dla gospodarstw pracujących na dużych powierzchniach i w trudnych warunkach glebowych oraz jest dostosowany do mocnych ciągników z silnikami 6-cylindrowymi. Przy okazji jest to najmocniejszy pług w ofercie marki Kuhn.

Pług Kuhn Multi-Leader XT, fot. K.Pawłowski

Urządzenie wyróżnia się wersjami z 7, 8 i 9 korpusami z szerokością roboczą korpusu od 14 do 20 cali (35-55cm). Maszyny są dostępne zarówno w wersji w bruździe, jak i poza bruzdą (On land). Wymagania sprzętowe to ciągniki o mocy od 200 do 400 KM.

Odległości między korpusami wynoszą 101 cm, z 80 cm prześwitem pod ramą w wersji zabezpieczenia NSH i 85 cm prześwitu w wersji zabezpieczenia śrubowego T.

Sprzęt został wyposażony w wytrzymałą ramę 180x180 mm, duży jednoczęściowy zaczep (poprzeczna belka sprzęgającą) i tylne koło 1200 x 500 mm w standardzie. Pług bez problemów porusza się na drodze, dzięki zintegrowanemu układowi zawieszenia, zachowując jednocześnie zaskakującą zwrotność na uwrociach podczas przejazdów. Dzięki sekwencji opuszczania i podnoszenia maszyny krótkie uwrocia na polu są możliwe do realizacji bez zbędnego uprawiania tej samej powierzchni.

Aby zapewnić wysoką siłę uciągu, a także równowagę w przekazywaniu obciążenia na ciągnik nowa generacja pługów XT posiada system regulacji siły uciągu z opatentowaną funkcją eliminacji znoszenia.

Pług Kuhn Multi-Leader XT, fot. K.Pawłowski

Wersja On land (poza bruzdą) jest standardowo wyposażona w zabezpieczenie hydrauliczne (opcjonalne w wersji w bruździe), aby móc pracować za pomocą ciągników z kołami bliźniaczymi lub gąsienicami o maksymalnej szerokości ciągnika do 4,5 m.

W dalszym ciągu w ofercie Kuhna pozostaje zabezpieczenie śrubowe T, które wytrzymuje nacisk o sile do 4,7 t. W przypadku zabezpieczenia hydraulicznego NSH siła ta wynosi do 2,5 t.

Kolejnym punktem jest wykorzystanie nowych przedpłużek znanych z pługów Master L, które wyposażone są w system regulacji 3D (regulację w 3 kierunkach). Możemy doskonale dostosować zarówno głębokość pracy przedpłużków, jak i kąt ich nachylenia. Rozwiązanie zapewnia płynny przepływ resztek organicznych podczas pracy.

DuraKarb, czyli elementy robocze z płytkami z węglika wolframu

Opisywaliśmy już parę sezonów temu ostrza brony wirnikowej oraz kultywatorów serii DuraKarb z płytkami z węglika wolframu zapewniające dłuższą żywotność, zwłaszcza na terenach kamienistych. Teraz trwalsze elementy są dostępne także w pługach.

Po lewej element z płytkami z węglika wolframu, fot. K.Pawłowski

Redlice z płytkami z węglika wolframu były w tym roku testowane przez francuskiego producenta w Polsce. Wyniki badania były pokazywane w całej Europie jako dowód na wytrzymałość elementów serii DuraKarb.

Test wykonano w Wielkopolsce, w okolicy Kościana, w kwietniu i maju 2023 r. Z 7-skibowym pługiem półzawieszanym serii Challenger jeździł John Deere 8520 o mocy 295 KM. Sprzęt poruszał się prędkością 8 km/h, uprawiał ziemię na głębokość 25 cm, na areale 142 ha, w dość mokrych warunkach.

Efekt widzimy na zdjęciach. Grot redlicy serii DuraKarb jest nadal zdatny do użycia, zaś standardowy jest już zużyty.

Element po testach w Polsce jest nadal zdatny do użytku, fot. K.Pawłowski