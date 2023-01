Firma Euromilk bardzo poważnie podeszła do nazwy poznańskich targów Polagra Premiery i przygotowała na swoim stoisku dwie nowe maszyny. Robot EM Lizard już przedstawiliśmy, teraz przyszła pora na monstrualny rozrzutnik EM Buffalo RXX HD+.

Euromilk z Wysokich Mazowieckich nie pierwszy raz zaskoczyła rolników i ekspertów ogromną maszyną na targach branżowych. We wrześniu 2022 r. na Agro Show w Bednarach przedsiębiorstwo z Podlasia na głównym pasie startowym byłego lotniska zaprezentowała największy w Polsce wóz paszowy oznaczony symbolem EM F3X 5000 Electro, który zostal wykonany specjalnie na potrzeby zakładu produkcji boczniaków z Wielkopolski. Maszyna miała pojemność 50 m3, czyli mieściła w sobie pięćdziesiąt popularnych mauzerów.

Podczas targów Polagra Premiery na stoisku Euromilk mogliśmy zobaczyć inny wielki gabarytowo sprzęt – był to rozrzutnik EM Buffalo RXX 3690 HD+. Niebieska maszyna ma pojemność 36 m3, masę zaledwie 11 ton, pojemność silnika hydraulicznego 160 cm3/obr, grubość ścian 3 mm, grubość podłogi 4 mm.

- Francuski producent przekładni bocznych firma Sisp Gearboxes produkuje sprzęt tej wielkości tylko dla nas i na rynek USA. To pokazuje jak wielki to jest pojazd. A co jest najnajważniejsze to nie jest pokaz siły tylko realny produkt, którym są zainteresowani klienci. Ten konkretny egzemplarz pojedzie do gospodarstwa rolnego Szmurło z Popław Kolonii (w gminie Brańsk) – powiedział nam Marcin Szepietowski z firmy Euromilk.

Kilka słów o rozrzutniku EM Buffalo RXX HD+

Pojazd oprócz przekładni bocznych Sisp dysponuje skrzynią ładunkową z blachy hardox, która po raz pierwszy w Euromilku ma płaską podłogę, przenośnikiem 4-łańcuchowym (Ø 18 mm o zrywalności 33 t na łańcuch), hamulcami pneumatycznymi dwuobwodowymi, hydrauliczną stopą podporową, drabiną inspekcyjną oraz szerokokątnym wałem odbioru mocy i zaczepem kulowym K80.

Zdejmowany adapter rozrzucający typ 90, fot. K.Pawłowski

Integralnym elementem pojazdu jest zdejmowany adapter rozrzucający typ 90 z przekładnią bezstopniową do max. 400 KM (1000 obr/min) wykonany ze stali gatunkowej S355J2+N. Prędkość wałków adaptera wynosi 424 obr/min przy 1000 obr/min WOM. Same wałki wykonano w przekroju Ø 178 mm z grubością ścianek 8 mm. Wymienne noże tnące są zrobione ze stali Hardox 12 mm (25 szt. na wałku), a odległość między nimi wynosi 50 mm. Na dole zastosowano talerze o średnicy 1080 mm z wymiennymi łopatkami.

Oprócz tego adapter wyposażono w wziernik poziomu oleju, centralne smarowanie łożysk górnych i uchwyty do zdejmowania.

Cały sprzęt można zamówić z elektronicznym sterowaniem, a waga cały czas może nas informować o ilości materiału w pojeździe.

Wymiary kolosa z Euromilku

Na koniec warto dodać jeszcze kilka wymiarów, by zobrazować wielkość maszyny. Długość pojazdu wynosi 13,2 m, wysokość załadunku 3,1 m, szerokość załadunku 3 m, długość wewnątrz skrzyni to 9,8 m, wysokość wewnątrz skrzyni 1,4 m, szerokość wewnątrz skrzyni 2,13 m.

EM Buffalo RXX 3690 HD+, fot. K.Pawłowski

Zapewne każdy zastanawia się jaką moc minimalną powinien mieć ciągnik by móc pracować z taką maszyną? Producent uważa, że jest to ok. 250 -280 KM.

W ofercie firmy Euromilk znajdują się także mniejsze, jak i większe wersje EM Buffalo RXX HD+. Długość maszyny może wynosić minimalnie 10,2 m, a maksymalnie 14,4 m przy pojemności w m3 od 24,8 do 40.