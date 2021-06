Wielofunkcyjność na pierwszym planie – oleje UTTO i STOU

Oleje wielofunkcyjne w rolnictwie są niezwykle popularne. UTTO odpowiadają zarówno za smarowanie przekładni jak i działanie układów hydraulicznych. STOU są jeszcze bardziej wszechstronne gdyż do ich zadań dochodzi smarowanie silnika. Warto wiedzieć kilka podstawowych rzeczy o tak zwanych uniwersalnych środkach smarnych.

Konstrukcje maszyn rolniczych, w tym przede wszystkim ciągników, coraz częściej łączą poszczególne układy, co ma wiele zalet ale stawia też wyższe wymagania odnośnie pracujących w nich olejów. Wśród olejów wielofunkcyjnych zalecanych do stosowania w maszynach rolniczych można wyróżnić dwie kategorie: UTTO i STOU. Różnią się one między sobą właściwościami, jednak ich zastosowanie ma przynieść takie same korzyści: zapewnić jak najlepsze smarowanie ruchomych elementów mechanizmów a tym samych wydłużyć ich żywotność oraz zapewnić najwyższą wydajność i parametry pracy, np. hydrauliki siłowej. A to wszystko przy zmniejszonej ilości stosowanych olejów.

UTTO i STOU – czym różnią się te oleje?

Dzisiaj wielofunkcyjne oleje UTTO i STOU można spotkać niemal w każdej maszynie rolniczej. Pierwsza grupa jest określana jako oleje hydrauliczno-przekładniowe. Z kolei oleje STOU są definiowane jako hydrauliczno-przekładniowo-silnikowe. Niezależnie od grupy, ich wspólną cechą jest możliwość prawidłowego funkcjonowania hamulców i sprzęgieł w kąpieli olejowej, czyli tzw. mokrych.

Jeśli chodzi o zastosowanie oleju UTTO, to najczęściej można go spotkać w ciągnikach rolniczych, gdzie zapewnia funkcjonowanie układu przeniesienia napędu (skrzyni biegów ale też mechanizmów róznicowych czy zwolnic) oraz układu hydraulicznego.

Oleje z grupy STOU są jeszcze bardziej wszechstronne, bo oprócz funkcjonowania układów wymienionych dla grupy UTTO, może być stosowany także w silnikach. Tak wysoka wszechstronność ułatwia zrównoważone gospodarowanie środkami smarnymi i ułatwia obsługę sprzętu – maksymalnie redukuje ilość potrzebnych środków smarnych do maszyny. Niejednokrotnie możliwe jest nawet wykorzystanie jednego oleju do wielu maszyn. Jego największą zaletą jest zatem bardzo wysoka uniwersalność.

Olej tradycyjny i wielofunkcyjny – najważniejsze różnice

Istotną cechą olejów UTTO i STOU jest możliwość ich pracy z układami ciernymi w kąpielach olejowych, a więc tzw. mokrymi sprzęgłami i hamulcami. Zapewniają one tym elementom nie tylko optymalne działanie, ale też odprowadzają ciepło, wpływają na wysoką trwałość tych elementów oraz zapewniają cichą pracę.

Warto też wspomnieć, że w odróżnieniu do standardowych olejów silnikowych lub przekładniowych, oleje UTTO i STOU mogą mieć mniejszą tendencję do pienienia, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku działania układów hydraulicznych.

Klasyfikacja

Oleje UTTO oraz STOU są najczęściej na opakowaniach klasyfikowane zgodnie z normami SAE czy API. Zdarza się też, że spełniają całą gamę norm producentów. Niejednokrotnie można znaleźć tam dopisek „uniwersalny”, a wiec z parametrami stworzonymi tak, aby sprostać różnorodnym zastosowaniom.

Receptura wykonania takiego oleju nie jest prosta. Smarowane miejsca mają bowiem ograniczone powierzchnie, więc nie da się zwiększać w nieskończoność odpowiedniego dodatku – proporcje muszą być ściśle zachowane, a poszczególne dodatki muszą się wzajemnie tolerować. Receptura jest naszpikowana dodatkami uszlachetniającymi: wiskozatory, antyutleniacze, dodatki antypienne oraz czyszczące to tylko kilka przykładów. Wszystko po to, aby zapewnić prawidłową pracę i trwałość układu napędowego. Opracowanie formuły takiego oleju poprzedzają liczne badania i tysiące godzin testów.

Olej wielozadaniowy – dlaczego warto?

Odpowiednio dobrany wielofunkcyjny środek smarny skutecznie chroni wszystkie elementy napędowe ciągnika lub innej maszyny rolniczej ze wspólnym układem smarowania. To wpływa na ich mniejszą awaryjność wydłużenie żywotności. Produkty wysokiej jakości podnoszą znacząco wydajność codziennej i intensywnej pracy układów hydraulicznych, skrzyń biegów, mechanizmów różnicowych, mokrych hamulców oraz silników. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu olejów właśnie z grup UTTO i STOU zamiast kilku innych stosowanych osobno.

Trzeba jednak pamiętać, że muszą to być oleje wysokiej jakości. Oczywiście przy doborze produktu kluczowe jest spełnienie zaleceń producenta. W ten sposób mamy pewność, że środek smarny będzie prawidłowo pracował przy dużych obciążeniach również w warunkach bardzo wysokich temperatur, których nie brakuje latem.

Warto wybrać środek smarny o szerokim zakresie temperatur pracy. Część maszyn rolniczych może być używana do prac pomocniczych późną jesienią czy wczesną wiosną. Niektóre ciągniki rolnicze są używane jako pługi zimą. Mniejsza lepkość oleju zapewnia łatwiejszy rozruch oraz mniejsze opory pracy elementów ruchomych.

Wszystko to ma dzisiaj ogromne znaczenie chociażby w kontekście nowoczesnych przekładni napędowych, choćby typu powershift czy CVT (bezstopniowe) i ich różnych odmian i coraz większych komplikacji. Dlatego dziś konieczność prawidłowego doboru oleju i zwrócenie uwagi na jego jakość jest znacznie bardziej istotna niż kilkadziesiąt lat temu.

Jaki produkt wybrać? Rekomendacje

Wybór konkretnego oleju powinien być sprecyzowany potrzebą danego użytkownika maszyny, jej rodzajem i wymaganiami układu napędowego. Przykładowo, jednym z olejów wielofunkcyjnych wysokiej klasy jest AGRIFARM UTTO MP. Świetnie sprawdza się w wielu układach przekładniowo-hydraulicznych dzięki dopracowanej, sprawdzonej recepturze. Specjalne bazy i dodatki w tym środku smarnym gwarantują optymalną pracę mokrych hamulców i ograniczają hałas. Ponadto specyficzny skład tego oleju zapewnia płynną i szybką pracę układom hydraulicznym. Parametry produktu gwarantują mu zastosowanie w szerokiej palecie maszyn rolniczych.

Jeśli zaś chodzi o oleje z grupy STOU, które chcemy zastosować do silników, przekładni, układów hydraulicznych oraz hamulców i sprzęgieł w kąpieli olejowej, warto zwrócić uwagę na AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40 oraz jego udoskonaloną wersję: AGRIFARM STOU MC PRO SAE 10W-40. Olejów tych można używać do silników i nie ważny przy tym jest ich przebieg. Nie wymagane jest także płukanie układu.

Warto wiedzieć

Oznaczenie “MC” w nazwie oleju mówi, że w jego składzie znajdują się oleje bazowe trzeciej grupy, które charakteryzuje zdecydowanie wyższa trwałość od typowych olejów mineralnych. Utleniają się one wolniej co wpływa korzystnie na ochronę przed zużyciem przy długich okresach pomiędzy wymianami oleju. Co więcej, dzięki mniejszej odparowalności, ich zastosowanie może ograniczyć konieczność dolewek. Powyższe zalety sprawiają, że produkty typu „MC” znajdują sobie stabilne miejsce na rynku.

Warto też zwrócić uwagę na produkty AGRIFARM serii STOU z oznaczeniem PRO. W tym przypadku, jeżeli chodzi o smarowanie jednostki napędowej, parametry oleju wielofunkcyjnego dorównują olejom silnikowym wysokiej klasy. To pokazuje, jak wszechstronność może się łączyć z wysoką jakością.

Warto też zapoznać się z pozostałą paletą olejów wielofunkcyjnych dedykowanych branży rolnej FUCHS z serii AGRIFARM.