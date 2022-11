Polscy producenci coraz śmiele wkraczają w asortyment maszyn, które do tej pory były niemal wyłącznie domentą producentów zachodnich. Wielton wprowadził właśnie dużą, 2-osiową przyczepę objętościową .

Firma Wielton specjalizuje się w produkcji przyczep, naczep i zabudów dla transportu drogowego, ale i rolniczego (dział Wielton Agro). Do bogatej oferty maszyn producenta z Wielunia (przyczep burtowych, skorupowych, platform do bel oraz wózków dolly) dołączyła niedawno kolejna pozycja - przyczepa objętościowa PRC-2/V40.

Przyczepa Wietlon PRC-2/V40 przewiezie 40 m3 lub 10 t paszy

Specjalistyczna przyczepa PRC-2/V40 jest przeznaczona do transportu pasz objętościowych, w tym przede wszystkim sieczki z kukurydzy i traw. Maszyna została oparta na sprawdzonej ramie, stosowanej w przyczepach skorupowych, które bardzo często pracują w ekstremalnie trudnych warunkach.

Wielton PRC-2/V40 - przyczepa objętościowa może być wyposażone w dwa walce na wyjściu ze skrzyni, fot. Wielton

Z kolei ściany boczne zostały wykonane ze stosunkowo cienkiej blachy ale profilowanej, co pozwoliło obniżyć masę skrzyni przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości. Oczywiście ścianki boczne zostały wsparte na stalowych słupkach. W bocznej części umieszczono drzwi z drabinką.

Wierzch skrzyni może być opcjonalnie zakrywany plandeką, która jest "narzucana" z pomocą siłowników hydraulicznych. W szybki sposób można zatem zabezpieczyć ładunek do transportu.

Skrzynia ma pojemność 40 m3, a ładowność techniczna konstrukcji wynosi 17,1 t, przy czym masa własna pojazdu to 7 t.

Wyładunek odbywa się z pomocą podwójnego przenośnika listwowo-łańcuchowego. Tylna klapa jest otwierana hydraulicznie. Na życzenie mogą być też zamontowane walce dozujące materiał opuszczający przyczepę. Napęd walców jest z WOM ciągnika.

Wielton PRC-2/V40, fot. Wielton

Sporo opcji konfiguracji przyczepy

Przyczepa jest standardowo wyposażona w amortyzowany hydro-pneumatycznie dyszel. Do kupującego będzie należał natomiast wybór dwuosiowego podwozia. Tutaj możliwości są cztery.

- Do wyboru jest oś tandem, boogie z osią stałą, boogie z osią skrętną i resorami parabolicznymi i osią skrętną, która jest hydraulicznie blokowana podczas cofania - wyjaśnia Marcin Topór, menadżer ds. eksportu w Wielton Agro.

W standardzie znajdziemy ogumienie 600/55R26,5, ale największe może być w rozmiarze 800/45R26,5. Dwuobwodowa instalacja pneumatyczna jest wyposażona w regulator siły hamowania.

Do opcji konfiguracji przyczepy przy zakupie należą m.in. rozmiar ogumienia, końcówki zaczepu, wyposażenie w wałki dozujące, hydrauliczna stopa podporowa, plandeka, dodatkowe oświetlenie robocze. Wkrótce ma się pojawić również monitor sterujący, aby obsługa przyczepy podczas pracy była jeszcze bardziej komfortowa. Poza tym takie rozwiązanie zredukuje ilość połączeń hydraulicznych między przyczepą a traktorem.

Przyczepa objętościowa z Wieltonu ma poj. 40 m3, ale firma pracuje też nad większą - o poj. ponad 50 m3 wyposażoną w 3 osie, fot. Wielton

Konstruowana z rolnikami

Jak mówi Marcin Topór, przyczepa była konstruowana z na bieżąco nanoszonymi uwagami użytkowników końcowych, czyli rolników którzy przeprowadzali testy.

- Zbieraliśmy uwagi "mocno użyteczne" i część tych uwag zostanie też przeniesiona na inne produkty. W tej przyczepie elementy jej funkcjonowania nie powinny się już zmienić. Zmieniony zostanie jeszcze łańcuch przenośnika podłogowego z ocynkowanego na zabezpieczany metodą KTL - wyjaśnia Topór.

- Dla bardziej wymagających klientów wprowadzimy też opcjonalne sterowanie za pomocą konsoli elektronicznej, co przyczyni się do zwiększenia komfortu sterowania i ograniczony ilość przewodów hydraulicznych wprowadzanych do ciągnika - dodaje przedstawiciel Wieltonu.

Na razie jeden model, jest plan na kolejny. Jaka cena?

Na razie dostępny jest jeden model przyczepy: PRC-2/V40. Przyczepa jest już w sprzedaży. Dwa egzemplarze są już u klientów: jeden w Polsce, drugi w Czechach. Ale jak mówi Marcin Topór, w planach jest też przyczepa trzyosiowa o kubaturze przekraczającej 50 m3.

Cena przyczepy Wielton PRC-2/V40 to rząd wielkości ok. 200 tys. Znaczący wpływ na cenę będą miały wybrane opcje wyposażenia.