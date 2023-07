Pierwsze zbiory zboża to często problemy z nadmierną wilgotnością ziarna, fot.kh

Ruszyły żniwa i rolnicy spieszą się ze zbiorem zbóż m.in. w obawie przed deszczami czy nawałnicami. Nadmierny pospiech sprawia jednak, że do magazynów trafia niejednokrotnie ziarno zbyt wilgotne.

„Spiesz się powoli”, mówi rzymskie przysłowie. Można je odnieść właściwie do każdej sytuacji, w tym również żniw.

Wilgotne ziarno to duży problem

Pośpiech sprzyja wypadkom, awariom, a zbyt wczesny zbiór ziarna może wpłynąć na obniżenie jego jakości lub wręcz sprawić, że będzie ono całkowicie nieużyteczne handlowo, czy do wyprodukowania paszy dla zwierząt w gospodarstwie.

Ziarno zbóż powinno mieć nie więcej jak 14 proc. wilgotności. Zbyt duża zawartość wody to również jego wyższa temperatura i zwiększone oddychanie tlenowe. A to już prosta droga do fermentacji i rozwoju grzybów wytwarzających toksyczne metabolity. Zwiększa się także prawdopodobieństwo występowania szkodników magazynowych.

Wilgotność na jednym polu często nie jest taka sam

Dostajemy sygnały od rolników, że pierwsze zbiory bywają pod kątem wilgotności zróżnicowane. Często wilgotnościomierz mówi jedno, a intuicja i rozum drugie, zwłaszcza gdy chmury na horyzoncie. Kombajny jadą w pole i młócą ziarno o wilgotności „na pograniczu”.

Warto pamiętać także o tym, że jeśli chodzi o dojrzałość roślin, to warunki na jednym polu bardzo często bywają zróżnicowane, na co wpływ ma przede wszystkim mozaika glebowa. Dlatego jeśli wilgotnościomierz pokazuje graniczne 13-14 proc. przed zbiorem, trzeba mieć się na baczności i postarać się pobrać więcej próbek z innych fragmentów pola.

Wialnia WS Sosnowski - proste i skuteczne urządzenie do wstępnego oczyszczenia ziarna, fot.kh

Bywa również tak – w pierwszych dniach zbiorów – że ziarno jest suche, a słoma jeszcze nie do końca. Zazwyczaj nie jest do dużym problemem, jednak omłot dla maszyny jest nieco trudniejszy, trzeba bardziej uważać na straty i poziom zanieczyszczeń w zbiorniku.

Paradoksalnie pomocnikiem w takiej sytuacji może być deszcz (oczywiście nie mówimy tu o nawałnicach). Kiedy po deszczu następuje słoneczna pogoda, a jeszcze dodatkowo dojrzałe rośliny osusza wiatr, słoma staje się bardziej „zżała”, czyli krucha, łatwiejsza w cięciu a ziarno bardziej podatne na omłot.

Wyległe zboże trudno jest zebrać o dostatecznie niskiej wilgotności, fot.kh

Dmuchawa, wialnia, a może suszarnia?

Chcąc osuszyć nazbyt wilgotne ziarno, słyszymy o tym, że niektórzy stosują przy rozładunku ziarna przenośniki pneumatyczne. Czy taki sposób ma sens?

Raczej niewielki. Strumień powietrza owiewa ziarno, ale krótki czas takiego nadmuchu i duża porcja ziarna sprawia, że wpływ takiego działania jest niezauważalny lub minimalny.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wialni, która wstępnie oczyści ziarno z zanieczyszczeń – odwieje lekkie frakcje, takie jak suche nasiona chwastów, resztki słomy, plewę czy kurz. Dodatkowo takie urządzenia są dość wydajne - dostępne są modele, które w ciągu godziny przewieją nawet 150 t ziarna.

Przenośnik ślimakowy z funkcją czyszczenia ziarna, fot.kh

Pozbyć się chwastów i kurzu

Oczyszczone ziarno tuż po zwiezieniu z pola będzie lepiej się przechowywało, ale drugą zaletą jest także wyższa wartość handlowa.

- Chodzi o to, żeby zwiększyć przestrzenie między ziarniakami. Większe przestrzenie sprawiają, że zwiększa się dostęp powietrza – mówi Włodzimierz Sosnowski, właściciel firmy WS Sosnowski, który od ponad 20 lat produkuje wialnie i inne urządzenia do oczyszczania zbóż.

Jedno z sit na spodzie rury przenośnika ślimakowego, fot.kh

Drobinki kurzu bardzo mocno chłoną wodę, dlatego warto pozbyć się go w jak największym stopniu. Oczywiście im lepiej oczyszczone ziarno, tym lepiej, ale w przypadku żniw i potrzeby szybkiego transportu i rozładunku ziarna najczęściej nie ma czasu na „przepuszczenie” go przez profesjonalną, dokładną czyszczalnię”. Tego typu urządzeń nie posiada też większość gospodarstw.

Dobrym rozwiązaniem może być też oczyszczenie ziarna za pomocą przenośnika ślimakowego, w którym w dolnej części są okienka z sitami o odpowiednimi otworami. Taki przenośnik oczyści wstępnie z nasion chwastów, słabiej wykształconego ziarna czy połówek, ale nie wydmucha kurzu.

Czasem jedynym rozwiązaniem jest suszarnia

Przy dużej wilgotności np. ponad 15 proc., jedynym rozwiązaniem na „uratowanie” ziarna jest po prostu użycie suszarni. To jednak sposób generujący spore koszty i mający ograniczone wydajności. Nie mniej jednak skuteczny nawet przy znaczącym przekroczeniu omawianego parametru.

Nadmiernie wilgotne ziarno na pewno też nie wyschnie podczas przechowywania na pryzmie w magazynie. W tym przypadku jednak – jeśli pryzma nie jest duża – pewnym sposobem może być mieszanie ziarna, czy przesypanie zboża z miejsca na miejsce np. z pomocą ładowarki w celu jego napowietrzenia i dosuszenia zielonych części roślin (zbóż, chwastów jakie dostały się razem z plonem). To może znacząco poprawić warunki przechowywania.