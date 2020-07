Wilgotnościomierze do ziarna. Co i za ile?

Sezon żniwny zbliża się wielkimi krokami. Jest to zatem ostatni moment na zakup urządzenia, które zbada wilgotność ziarna, a tym samym oceni, czy jego zbiór jest już możliwy. Co w tym zakresie oferuje rynek?

Konsekwencje zbioru zbyt wilgotnego ziarna mogą być opłakane w skutkach. Od problemów ze sprzedażą surowca, przez zdecydowanie gorsze przechowywanie materiału, w końcu po jego zupełne zepsucie i całkowitą stratę użyteczności handlowej czy paszowej. Zawartość wody w ziarnie można jednak w łatwy sposób monitorować posiadając wilgotnościomierz i na bieżąco analizując ten parametr.

Dokładność i powtarzalność pomiarów

Z punktu widzenia rolników podstawowym wymaganiem stawianym przed wilgotnościomierzami jest dokładność oraz powtarzalność pomiarów. W kontekście analizowanych urządzeń obie wartości zdaniem producentów są na bardzo wysokim poziomie i kształtują się w granicach od 0,2 do 0,5 proc.

A oto kilka przykładów, co oferuje rynek w zakresie wilgotnościomierzy do ziarna (ceny brutto).

Asonik

Miernik marki Asonik dokonuje pomiaru za pomocą pola elektromagnetycznego. Ziarno prześwietlane jest na wskroś i niepotrzebne jest miażdżenie materiału do dokonania pomiaru. Fot. Materiały prasowe

Model Super CHTM2 serii 15K to urządzenie, które dokonuje pomiaru metodą dielektryczną za pomocą pola elektromagnetycznego. W praktyce oznacza to, że ziarno prześwietlane jest na wskroś i niepotrzebne jest miażdżenie materiału do dokonania pomiaru.

Wilgotnościomierz wyposażony jest w moduł Bluetooth, który pozwala na kontrolę techniczną nad produktem, umożliwia kalibrację przez producenta, wprowadzanie nowych danych kalibracyjnych, czy aktualizację oprogramowania. W standardzie urządzenie oferuje pomiar zawartości wody w 130 różnych surowcach.

Jak podkreśla producent, wilgotnościomierz dzięki swojej konstrukcji oferuje niezwykle powtarzalne wyniki pomiaru oraz tolerancję błędu poniżej 0,5 proc., a w przypadku starannie przeprowadzanej próby nawet 0,2-0,3 proc.

Asonik Super CHTM2 został wyceniony na 1300 zł, a w cenie otrzymamy poręczną walizkę, która umożliwi komfortowy transport urządzenia.

Firma Asonik działa na rynku od 29 lat i posiada kontrahentów w praktycznie każdej części świata, od europejskich rolników, poprzez afrykańskie podmioty, a skończywszy na indyjskich plantatorach herbaty.

Dramiński

Badanie urządzeniem Dramiński TwistGrain pro nie wymaga zmielenia ziarna, a jedynie jego ściśnięcia, zagęszczenia. Zdaniem producenta dokładność pomiaru wynosi 0,5 proc. fot. Materiały prasowe

Sztandarowym produktem firmy Dramiński jest wilgotnościomierz TwistGrain pro, dający możliwość pomiaru zawartości wody w ok. 90 różnych surowcach. Dodatkowo istnieje możliwość dopisania kolejnych kalibracji dla innych surowców, gdyby istniała taka potrzeba.

Cały proces pomiarowy jest bardzo łatwy, a użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje na wyświetlaczu, dotyczące kolejnych kroków do przeprowadzenia pomiaru. Wystarczy zasypać komorę, a następnie dokręcać nakrętkę po to, aby odpowiednio zagęścić próbkę w komorze pomiarowej. O wystarczającej sile dokręcania poinformuje nas sygnał dźwiękowy.

Co ważne, taki sposób pomiaru nie wymaga zmielenia ziarna, a jedynie jego ściśnięcia, zagęszczenia. W kwestii dokładności pomiarów producent wskazuje na wartość wynoszącą 0,5 proc. w zależności od wilgotności ziarna.

Urządzenie posiada wbudowany port USB, który umożliwia aktualizację oprogramowania, zapisywanie wyników wraz z archiwizacją danych (data i godzina pomiarów). Ponadto wewnętrzna pamięć pozwala na zapisanie nawet 400 analizowanych gatunków.

Wilgotnościomierz Dramiński jest TwistGrain pro został wyceniony na 1600 zł brutto. Istnieje możliwość dokupienia specjalnej sondy do mierzenia temperatury np. w silosie, czy w pryzmie w cenie od 300 do 500 zł w zależności od jej długości. Producent oferuje 3-letnią gwarancję na swoje urządzenie.

Firma Dramiński funkcjonuje na rynku od przeszło 30 lat, a w swojej ofercie posiada m.in. wilgotnościomierze, urządzenia hodowlane, czy chociażby ultrasonografy weterynaryjne oraz ultrasonografy do medycyny ludzkiej.

Serafin

Serafin C-Pro to tester mielący, który do zmierzenia wilgotności ziarna potrzebuje zmielenia porcji ziarna wynoszącej 9 lub 11 ml. Producent zaleca wykonanie trzykrotnego testu, aby mieć pewność co do wyniku. fot. materiały prasowe

Model C-Pro to tester mielący, który do zmierzenia wilgotności ziarna potrzebuje zmielenia porcji ziarna. Jego obsługa jest bardzo prosta: początkowo wybieramy typ ziarna, odmierzamy odpowiednią jego ilość, wsypujemy do zbiornika i zakręcamy nakrętkę.

W każdorazowej próbie zniszczonych jest 9 lub 11 ml ziarna z zależności od jego typu, a producent zaleca wykonanie trzykrotnego testu, aby mieć pewność co do wyniku. A ten jest bardzo precyzyjny i przybiera wartości do 0,2 proc.

Urządzenie umożliwia pomiar do 16 podstawowych rodzajów ziaren. Dodanie kolejnych typów jest niemożliwe, istnieje zaś możliwość zastąpienia któregoś ze standardowych typów surowca nowym.

Firma oferuje dedykowaną oraz darmową aplikację na urządzenia mobilne. Pozwala ona na wygodną archiwizację pomiarów z uwzględnieniem lokalizacji, czasu i daty pomiaru.

Wilgotnościomierz Serafin C-Pro został wyceniony na 2150 zł, a w ramach zestawu otrzymamy plastikową walizkę wyłożoną pianką, baterie oraz szczotkę czyszczącą.

Marka Serafin działa na rynku od 15 lat i zajmuje się dystrybucją sprawdzonych duńskich wilgotnościomierzy. Standardowa gwarancja na urządzenia tej firmy wynosi 2 lata i jest możliwe jej przedłużenie bez dodatkowych opłat na stronie internetowej o kolejne 2 lata.

A Wy jakie wilgotnościomierze stosujecie w swoich gospodarstwach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!