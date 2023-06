Żniwa są już za rogiem, dlatego mamy ostatnią chwilę, by kupić wilgotnościomierz do ziarna. Oferta rynkowa jest pod tym względem całkiem szeroka. Co oferują i ile kosztują najpopularniejsze mierniki?

Czy rośliny nadają się już do zbioru? To podstawowe pytanie, które zadajemy sobie wielokrotnie w czasie każdych żniw. Dziś odpowiedź na nie możemy uzyskać niemal natychmiastowo, a w dodatku otrzymane wyniki będą bardzo precyzyjny, to bowiem zapewniają dobrej jakości wilgotnościomierze.

Kosić, czy jeszcze poczekać?

Decyzja o przeprowadzaniu zbioru roślin jest niezwykle istotna z punktu widzenia skutków, jakie generuje. Konsekwencje zbioru zbyt wilgotnego ziarna mogą generować problemy ze sprzedażą surowca. Taki materiał będzie się bowiem gorzej przechowywał, a w ostateczności może się nawet całkowicie zepsuć i stracić użyteczność handlową.

Rośliny są już dojrzałe, czy należy jeszcze poczekać aż doschną? To standardowe pytanie w czasie żniw. Z pomocą wilgotnościomierza dużo łatwiej jest na nie odpowiedzieć fot. Tomasz Kuchta

Z drugiej zaś strony, jeśli zbierzemy ziarno zbyt wysuszone, to stracimy na jego masie, a tym samym na zapłacie za sprzedany towar. To oznacza, iż zakup wilgotnościomierza nie tylko da nam ogromny komfort w czasie żniw, ale i może się szybko zwrócić.

Wilgotnościomierz Asonik CHTM2 serii 15K

Firma Asonik działa na rynku od ponad 30 lat i specjalizuje się w produkcji m.in. wilgotnościomierzy do ziarna. Jak udało nam się dowiedzieć, firma posiada kontrahentów w praktycznie każdej części świata, od europejskich rolników, poprzez afrykańskie podmioty, a skończywszy na indyjskich plantatorach herbaty.

Wilgotnościomierz Asonik Super CHTM2 został wyceniony na 1600 zł brutto fot. mat. prasowe

Model Super CHTM2 serii 15K to urządzenie, które dokonuje pomiaru metodą dielektryczną za pomocą pola elektromagnetycznego. W praktyce oznacza to, że ziarno prześwietlane jest na wskroś i niepotrzebne jest miażdżenie materiału do dokonania pomiaru.

Wilgotnościomierz wyposażony jest w moduł Bluetooth, który pozwala na kontrolę techniczną nad produktem, umożliwia kalibrację przez użytkownika, wprowadzanie nowych danych kalibracyjnych, czy aktualizację oprogramowania. W standardzie urządzenie oferuje pomiar zawartości wody w 180 różnych surowcach. Co istotne, na pokładzie miernika znajdziemy także moduł GPS, pozwalający na powiązanie każdego przeprowadzonego badania z konkretnym miejscem, przez co później łatwiej przypisać dany wynik do danego pola.

Jak zaznacza właściciel firmy Asonik, Jerzy Błaszczyk, każdy aparat wyposażony jest w czujnik temperatury, dzięki czemu użytkownik otrzymuje jeszcze wyższą dokładność pomiarów bez względu na temperaturę badanej próbki.

Jak podkreśla producent, wilgotnościomierz dzięki swojej konstrukcji oferuje niezwykle powtarzalne wyniki pomiaru oraz tolerancję błędu poniżej 0,5 proc., a w przypadku starannie przeprowadzanej próby nawet 0,2-0,3 proc.

Asonik Super CHTM2 został wyceniony na 1600 zł, a w cenie otrzymamy poręczną walizkę, która umożliwi komfortowy transport urządzenia.

- W dobrym roku jesteśmy w stanie sprzedać prawie 300 urządzeń do badania wilgotności ziarna o oznaczeniu modelowym CHTM2 serii 15K – zaznacza Jerzy Błaszczyk, właściciel firmy Asonik.

Wilgotnościomierz Dramiński Twist Grain Pro

Kolejną ciekawą propozycją w naszym zestawieniu będzie wilgotnościomierz Dramiński model Twist Grain Pro. Co o nim mówi przedstawiciel firmy Dramiński?

- Naszym sztandarowym produktem, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno krajowych, jak i zagranicznych rolników jest wilgotnościomierz Twist Grain Pro. Jest to miernik na całe ziarno, ale ze ściskaniem próbki. W praktyce oznacza to, że w tym wilgotnościomierzu gęstość zasypowa nie wpływa na wynik, czego nie można powiedzieć o miernikach z pojemnościową metodą pomiaru powiedzieć nie możemy – wyjaśnia Sławomir Cudnoch, specjalista produktowy w firmie Dramiński.

Aby stać się właścicielem wilgotnościomierza Dramiński Twist Grain Pro należy zapłacić 1740 zł brutto fot. Tomasz Kuchta

Jego zaletą, którą zauważymy już na pierwszy rzut oka, jest kompaktowa budowa, przez co łatwo możemy zabrać go np. do kabiny kombajnu. Jak zaznacza przedstawiciel firmy Dramiński, kolejnym atutem o którym należy wspomnieć jest fakt, iż podczas pomiaru nie musi on stać na twardym, stabilnym podłożu – możemy nawet trzymać go w rękach.

Co ciekawe, do wilgotnościomierza możemy także podłączyć sondę temperaturową, dzięki czemu urządzenie równocześnie umożliwi nam badanie zawartości wody w ziarnie, a po podłączeniu sondy i przejściu w tryb pomiaru temperatury możemy zbadać temperaturę np. w pryźmie, kopcu, czy w silosie.

A ile będzie nas kosztował wilgotnościomierz Twist Grain Pro oraz ewentualnie ile należy dopłacić do sondy temperaturowej?

- Na chwilę obecną wilgotnościomierz Twist Grain Pro kosztuje 1740 zł brutto. Z kolei za sondę w zależności od jej długości (od 1 do 3 m) należy dopłacić od 340 do 530 zł brutto. Warto nadmienić, iż ceny naszych produktów przez ostatni rok nie wzrosły, pomimo chociażby wzrostu kosztów produkcji, z jakimi mamy do czynienia – zaznacza Sławomir Cudnoch, specjalista produktowy w firmie Dramiński.

Wilgotnościomierz Serafin C-Pro

Model C-Pro to tester, który do zmierzenia wilgotności ziarna potrzebuje zmielenia porcji ziarna Jego obsługa jest bardzo prosta: początkowo wybieramy typ ziarna, odmierzamy odpowiednią jego ilość, wsypujemy do zbiornika i zakręcamy nakrętkę.

W każdorazowej próbie potrzebne jest 9 lub 11 ml ziarna w zależności od jego typu. Wyniki pomiaru według danych przekazanych przez producenta są bardzo precyzyjne, a tolerancja błędu wynosi do 0,2 proc.

Wilgotnościomierz Serafin C-Pro został wyceniony na 2464 zł brutto fot. mat. prasowe

Urządzenie umożliwia pomiar do 16 podstawowych rodzajów ziaren. Dodanie kolejnych typów jest niemożliwe, istnieje zaś możliwość zastąpienia któregoś ze standardowych typów surowca nowym.

Firma oferuje dedykowaną oraz darmową aplikację na urządzenia mobilne, która łączy się z testerem za pomocą Bluetooth bez konieczności łączenia z Internetem. Aplikacja ta pozwala na wygodną archiwizację pomiarów z uwzględnieniem lokalizacji, czasu i daty pomiaru.

Wilgotnościomierz Serafin C-Pro został wyceniony na 2464 zł brutto, a w ramach zestawu otrzymamy plastikową walizkę wyłożoną pianką, baterie oraz szczotkę czyszczącą.

Marka Serafin działa na rynku od 15 lat i zajmuje się dystrybucją sprawdzonych duńskich wilgotnościomierzy Supertech. Standardowa gwarancja na urządzenia tej firmy wynosi 2 lata i jest możliwe jej przedłużenie bez dodatkowych opłat na stronie internetowej o kolejne 2 lata.

Wilgotnościomierz Wile 55

Kolejnym ciekawym miernikiem wilgotności ziarna jest urządzenie Wile 55, które bez problemu znajdziemy w kilku większych sklepach internetowych, a jego cena wynosi na ogół ok. 1400 zł brutto.

W tej cenie otrzymujemy miernik z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający przebadanie 16 najpopularniejszych roślin uprawnych, a z informacji od dystrybutora dowiadujemy się, iż dokładność pomiaru urządzenia wynosi 0,5 proc.

Przy zakupie tego miernika w zestawie otrzymamy futerał ułatwiający transport urządzenia, łopatkę do poboru próbek oraz baterię.