Wiosenna oferta promocyjna na ciągniki Case IH

W ramach specjalnie przygotowanej promocji marka Case IH przygotowała 4 modele ciągników w atrakcyjnych cenach.

Oferta dotyczy zarówno ciągników już wyprodukowanych, które znajdują się na placach dealerów bądź w magazynie centralnym, jak i tych, które dopiero zostaną zamówione.

4 modele

Wiosenna promocja obejmuje 4 modele ciągników w ramach 4 różnych zakresów mocowych, stąd każdy klient znajdzie coś dla siebie. Oferta dotyczy ciągników:

- Case Farmall 95 A o mocy 99 KM;

- Case Farmall 105 C o mocy 107 KM;

- Case Maxxum 125 o mocy 155 KM;

- Case Puma 150 Multicontroller o mocy 190 KM.

Puma 150 Multicontroller

Ciągnik w standardowym wyposażeniu otrzymuje silnik z układem Power Boost, który pozwala na wzrost znamionowej mocy 150 KM w określonych warunkach aż do 190 KM.

Wersja standard oferuje operatorowi przekładnię Powershift, zapewniającą 18 przełożeń do przodu i 6 do tyłu z biegami zmienianymi pod obciążeniem.

Co ciekawe, już podstawowa wersja wyposażona jest w amortyzację przedniej osi oraz amortyzację kabiny. Komfort pracy uzupełnia klimatyzacja, elektrycznie regulowany podłokietnik Multicontroller, czy kierownica obszyta skórą.

Ciągnik w powyższej specyfikacji został wyceniony na 292 tys. zł netto i obejmuje go 3 letnia gwarancja producenta.

Maxxum 125

Podobnie jak większa Puma, również Maxxum posiada układ powerboost, który w jego przypadku oferuje 30 dodatkowych KM. Standardowo silnik FPT generuje 125 KM mocy znamionowej.

Jednostka napędowa połączona jest z przekładnią 4-drive, która umożliwia zmianę 4 biegów pod obciążeniem, co z kolei daje operatorowi 16 biegów zarówno do przodu, jak i do tyłu.

Case Maxxum 125 posiada elektrohydrauliczny rewers, 2 pary wyjść hydrauliki zewnętrznej, klimatyzację, podłokietnik z układem sterowania oraz pakietem oświetlenie zewnętrznego w technologii LED.

Taki ciągnik został wyceniony przez producenta na 209 tys. zł netto.

Farmall 105 C

Ciągnik ten charakteryzuje się mocą znamionową wynoszącą 107 KM. Sterowanie załączaniem przedniego napędu, jak i blokady mechanizmu różnicowego odbywa się elektrohydraulicznie.

Już w standardzie Farmall posiada klimatyzację, dynamiczne przednie błotniki, tylne zaś poszerzane. Ponado ciągnik posiada wentylator wiskotyczny oraz filtr powietrza z wyrzutnikiem kurzu.

Pompa hydrauliczna charakteryzuje się wydatkiem na poziomie 101 l/min, a standardem jest przekładnia z jednym biegiem przełączanym pod obciążeniem. Tylny TUZ dodatkowo posiada siłowniki wspomagające.

Promocyjna cena takiej maszyny to 163 tys. zł netto.

Farmall 95 A

Najmniejszy spośród oferowanych w ramach wiosennej promocji ciągników został wyceniony na 121 tys. zł netto. W tej cenie otrzymamy traktor z 4 cylindrowym silnikiem FPT pod maską. W modelu Farmall 95 generuje on 99 KM.

Ciągnik posiada w pełni zsynchronizowaną skrzynię biegów, oferującą operatorowi 12 biegów do przodu i tyle samo do tyłu. Pozwala ona na jazdę z prędkością 40 km/h. Podobnie, jak w większym Farmallu, również tutaj znajdziemy guziki od elektrohydraulicznego załączanie przedniego napędu oraz blokady tylnej osi.

W standardzie ciągnik wyposażony jest w klimatyzację, fotel amortyzowany mechanicznie ora z w okno dachowe, które ułatwia pracę z ładowaczem czołowym.