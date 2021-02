Wiosenna promocja na ciągniki Deutz-Fahr

Choć do kalendarzowej wiosny zostało jeszcze nieco czasu, to nic nie stało na przeszkodzie, aby Deutz-Fahr przygotował interesującą, wiosenną ofertę promocyjną na swoje ciągniki rolnicze.

Łącznie w ramach akcji promocyjnej oferowanych jest aż 8 modeli ciągników o mocach od 75 KM w modelu 4080E aż do 171 KM w przypadku modelu 6165 Agrotron - wybór zatem jest spory.

Dobra oferta broni się sama

Podobną akcję promocyjną Deutz-Fahr zorganizował w zeszłym roku, jednak w tamtym okresie objętych nią było mniej modeli. Co ciekawe, wówczas ta niemiecka marka należąca do włoskiego koncernu Same Deutz-Fahr uzyskała prawie 20 proc. wzrost sprzedaży ciągników w Polsce w stosunku rok do roku.

Co więcej, jeden z modeli – 5110G zajął wtedy zaszczytne, drugie miejsce pod względem sprzedaży ciągników nowych w całym 2020 r. Może to zatem podpowiedź dla innych producentów, iż atrakcyjna oferta w połączeniu z dość dobrym wyposażeniem standardowym jest tym, czego często szukają klienci?

Wiosenna promocja

Tegoroczna promocja wiosenna Deutz-Fahra obejmuje swoim zakresem aż 8 modeli ciągników o mocach od 75 do 171 KM. Podstawowym założeniem producenta przy tworzeniu tej promocji było zaoferowanie traktorów w dość dobrym wyposażeniu podstawowym oraz przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Pierwszym z modeli objętych wiosenną akcją promocyjną jest Deutz-Fahr 4080E o mocy 75 KM. W standardzie posiada on m.in. skrzynię biegów z 15 przełożeniami w obu kierunkach umożliwiającą jazdę z prędkością maksymalną 40 km/h, 2 prędkości WOM – w tym prędkość 540 Eco, 2 pary wyjść hydraulicznych oraz pakiet oświetlenia roboczego. W ten sposób skonfigurowany ciągnik został wyceniony na 134 tys. zł brutto (wszystkie ceny dotyczyły będą wartości brutto).

Deutz-Fahr 4080E o mocy 75 KM został wyceniony na 134 tys. zł brutto fot. mat. prasowe

W tej samej mocy, ale z nieco lepszym wyposażeniem został zaoferowany model 5080D. Już w standardzie posiada on klimatyzację, skrzynię biegów oferującą prędkość 40 km/h przy ekonomicznych obrotach silnika oraz koła o tylne koła w rozmiarze 420/70R30. Za taki traktor przyjdzie nam zapłacić 156 tys. zł.

Deutz-Fahr 5090.4G o mocy 88 KM również wyposażony został w klimatyzację, a także m.in. w fotel amortyzowany pneumatycznie, skrzynię biegów Powershift z 20 przełożeniami w obu kierunkach, podnośnik sterowany elektrohydraulicznie – to wszystko w cenie 205,4 tys. zł.

Siostrzany 5110G dysponujący mocą na poziomie 113 KM jest nieco droższy – należy za niego zapłacić 216,5 tys. zł. Oprócz większej mocy w stosunku do modelu 5080.4G będzie on miał o jedną parę wyjść hydraulicznych więcej oraz dodatkowo będzie posiadał możliwość sterowania podnośnikiem tylnym z błotników.

Deutz-Fahr 5110G to drugi najpopularniejszy model ciągnika w zestawieniu sprzedaży maszyn nowych w całym 2020 r. fot. mat. prasowe

Producent podkreśla również, iż wszystkie powyższe 4 modele ciągników do spełnienia obecnych norm czystości spalin nie wymagają ani filtra cząstek stałych, ani systemu SCR.

Deutz-Fahr 5120G o mocy 116 KM oprócz tego co w modelu 5110G oferuje mocniejszy podnośnik – o udźwigu 5,4 t oraz szersze koła – 540/65R38. To wszystko w cenie 233,7 tys. zł.

Przeskokiem zarówno w kontekście mocy, gabarytów oraz ceny będzie model 6130 rozwijający 136 KM mocy maksymalnej. Na pokładzie tej maszyny znajdziemy m.in. amortyzowaną oś przednią, przedni TUZ, skrzynię biegów Powershift z 30 przełożeniami w obu kierunkach oraz trybem Eco, 4 pary wyjść hydraulicznych oraz komputer pokładowy InfocenterPro. Tak skonfigurowany ciągnik został wyceniony na 358 tys. zł.

Ofertę promocyjną Deutz-Fahra zamykają dwa Agrotrony: odpowiednio 6145 oraz 6165 generujące 149 i 171 KM mocy z 4-cyl. silnika o pojemności 4 l. Ten pierwszy oprócz wyposażenia dostępnego w modelu 6130 posiada m.in. amortyzację kabiny oraz skrzynię biegów oferującą 54 przełożenia do przodu oraz 27 do tyłu – pozwala ona na osiągnięcie aż 72 km/h prędkości maksymalnej! Chcąc nabyć taki ciągnik należy przygotować 397,3 tys. zł.

Oferta promocyjna obejmuje także dwa Agrotrony: 6145 oraz 6165. Z 4-cyl. silnika o pojemności 4 l generują one odpowiednio 149 oraz 171 KM mocy maksymalnej fot. mat. prasowe

Najmocniejszy w zestawieniu Agrotron oferowany jest w wersji RCShift (54+27) oraz Powershift (30+15) – ta pierwsza wyceniona jest na 447,7 tys. zł, a ta druga na 433 tys. zł. Ciągnik ten posiada udźwig tylnego podnośnika na poziomie 9,7 t, hydraulikę Load Sensing o wydatku 160 l/min. oraz koła o rozmiarze 650R38.

Oferta promocyjna obowiązuje do 31 maja lub do wyczerpania zapasów. Warto także dodać iż ciągniki objęte promocją to zarówno maszyny fabrycznie nowe, jak i z roku 2020. W przypadku zamawiania ciągników nowych istnieje możliwość ich dodatkowej personalizacji.

Czy takie ceny są Waszym zdaniem atrakcyjne?