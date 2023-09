Zobacz galerię

O autonomicznym ciągniku AgBot holenderskiej firmy AgXeed na naszych łamach pisaliśmy już sporo. Teraz jest jednak wyjątkowa okazja, gdyż na ostatnim Agro Show ta maszyna z przyszłości miała swoją oficjalną polską premierę.

Wprawdzie za pierwszym razem ciągnikowi AgBot 5.115 T2 nie udało się wyjechać z garażu umiejscowionego na efektownej scenie, ale później było już tylko lepiej. Pierwsze koty za płoty.

AgBot 5.115 T2 to nowy autonomiczny wymiar rolnictwa

Ciągnik autonomiczny AgBot 5.115 T2 posiada gąsienice zapobiegające ugniataniu gleby, systemy bezpieczeństwa i wykrywania przeszkód – laserowy radar Lidar oraz kamery – umożliwiające w pełni autonomiczną pracę. Oczywiście nie może on poruszać się po drogach publicznych, więc na pole trzeba go przetransportować.

Kondrat Kot, produkt menadżer Agrihandler krótko po polskiej premierze ciągnika autonomicznego AgBot na tegorocznej wystawie Agro Show, fot. ArT Tłustochowicz

– Jest to maszyna w pełni autonomiczna, która może legalnie jeździć po polach bez żadnej „opieki” czy obsługi. Wyposażona jest w silnik spalinowy, który napędza generator prądu, bo napęd na gąsienice zapewniają tu silniki elektryczne. Zbiornik paliwa w tym ciągniku pozwala na 23-24 godziny pracy. Gąsienice mają 70 cm szerokości, ale możemy założyć węższe czy jeszcze szersze, możemy zmieniać również środek rozstawu gąsienic. Udźwig tylnego podnośnika to 8 ton, a przedniego trzy. Z tyłu mamy również elektryczny WOM i pompę oraz złącza hydrauliki, czyli wszystko to co w tradycyjnym ciągniku. Do AgBota podpinamy więc wszystkie, klasyczne narzędzia rolnicze – tak samojezdny ciągnik AgBot 5.115 T2 anonsuje Kondrat Kot, produkt menadżer Agrihandler.

Jeszcze raz trochę danych technicznych AgBota

Autonomiczny ciągnik AgBot 5.115 T2 wyposażony jest w czterocylindrowy silnik Deutz AG Stage 5 o pojemności 4.1 litra i mocy 156 KM (115 kW) oraz maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym max. 610 Nm. Elektryczny układ przeniesienia napędu zapewnia z kolei płynną zmianę prędkości w zakresie 0-13,5 km/h, masa maszyny to 3,2 tony.

Pompa hydrauliczna o wydajności 85 l/min z opcjonalnym systemem Load Sensing, maksymalnie cztery pary złącz, elektryczny WOM (do 100 kW) 1200 obr./min z pełnym zakresem regulacji, a zbiornik paliwa 350 l i 30 l na AdBlue. Co ciekawe AgBot może zostać wyposażony także w złącze wysokonapięciowe – do 100 kW i 700 V.

Mnogość czujników, modułów oraz odbiorników

Za samodzielną jazdę AgBota 5.115 T2 odpowiadają wspomniany, umiejscowiony na górze laserowy czujnik Lidar, czujniki ultradźwiękowe oraz radarowe zintegrowane z czułymi na kontakt zderzakami bezpieczeństwa.

Komunikację i pozycjonowanie z kolei gwarantują odbiornik RTK GNSS z dokładnością prowadzenia do 2,5 cm oraz moduł dla dwukierunkowego przesyłu danych i korekty odbiornika RTK.

Już wkrótce ruszają pokazy polowe ciągnika AgBot 5.115 T2

W najbliższych dniach w całej Polsce ruszają pokazy polowe holenderskiego robota. Co ciekawe maszynę można będzie także wynajmować.

– Sprzedaż rusza i już przyjmujemy zamówienia, a także możemy umawiać się na pokazy czy na wynajem tych maszyn. Ponadto za około dwa tygodnie ruszamy z całą serią pokazów, mamy bowiem zaplanowane kilkadziesiąt miejsc w większych i mniejszych gospodarstwach, gdzie będziemy tę maszynę prezentować – kończy Kondrat Kot.

O cenie AgBota nikt nie chciał się wypowiadać, ale faktycznie opcja wynajmu może być dla wielu rolników bardzo ciekawa. W trakcie targów Agro Show sam widziałem kilka osób żywo zainteresowanych najnowszą techniką rolniczą spod znaku technologii AgBot.