Włochy: rodzime marki mocne na rynku nowych ciągników w 2020 r.

Włochy pod względem rejestracji nowych ciągników pozostają wciąż jednym z największych rynków UE. I faktu tego nie zmienia nieznaczny spadek sprzedaży w 2020 roku.

W rzeczonym 2020 r. na Półwyspie Apenińskim, wg danych federacji FederUnacoma, nowych nabywców znalazło 17944 egzemplarzy ciągników standardowych i specjalistycznych, co wobec 18579 sztuk w 2019 r. stanowi spadek o 3,4 proc.

Top 5 z jedną roszadą

Najlepsza piątka marek na rynku włoskim w ub. roku wyglądała podobnie jak rok wcześniej, ale z jedną roszadą. Pierwsze miejsce utrzymał rządzący niepodzielnie New Holland z 3670 sprzedanymi maszynami i 20,45 proc. udziału w rynku.

Na drugim stopniu podium, ale już ze znaczną strata, znalazła się firma Antonio Carraro sprzedając 1698 sztuk (9,46 proc. udziału). Wyprzedziła ona tym samym John Deere’a, który spadł na trzecią lokatę rejestrując 1601 ciągników (8,92 proc.).

Pozostałe dwa miejsca zajęły ponownie Landini – 1533 (8,54) oraz Same – 1472 szt. (8,2 proc.).

Największy procentowy wzrost rejestracji we Włoszech w 2020 r. porównując z 2019 r. zanotowały Steyr (16,44 proc.), Antonio Carraro (14,42) oraz Fendt (13,39). Największe spadki natomiast Goldoni (- 71,23 proc.), Arbos/Foton/Lovol (- 25,10) i Kubota (- 16,86). Strata firmy Goldoni wynikała z faktu rozpoczęcia ich dystrybucji pod marką Arbos.

Włoskie marki i ciągniki specjalistyczne mocne

Analizując włoskie statystyki sprzedaży traktorów w oczy rzucają się dwie rzeczy. Pierwsza to to, że z dziesięciu najlepszych marek aż pięć to marki włoskie. I tu pewnie zaraz podniesie się larum, że New Holland nie jest włoski.

Otóż marka ta należy do koncernu CNH Inustrial, który od swego zarania kontrolowany jest przez włoską rodzinę Agnellich. Nestor rodu Giovanni Agnelli założył w Turynie firmę Fiat i jej rolniczy dział FiatAgri, która przejmując w 1991 roku przedsiębiorstwo Ford New Holland ustanowiła podwaliny pod obecną niebieską markę.

Ciągniki mniejszych mocy New Holland produkowane są w dawnych zakładach FiatAgri w Jesi i tym samym włoscy farmerzy traktują je jako rodzime produkty.

Druga kwestia to duża ilość we włoskich statystykach firm i marek produkujących ciągniki specjalistyczne: Antonio Carraro, BCS, Ferrari, Goldoni, Valpadana czy też Pasquali. Antonio Carraro od lat zajmuje ponadto czołowe miejsca na Półwyspie Apenińskim. Sytuacja taka wynika z faktu, że włoskie rolnictwo jest bardzo zróżnicowane i znaczna jego część to właśnie uprawy specjalistyczne z winnicami i sadami na czele.

Poniżej lista najlepiej sprzedających się ciągników we Włoszech w 2020 r.

01. New Holland – 3670 sztuk, 8,92 proc.)

02. Antonio Carraro – 1698

03. John Deere – 1601

04. Landini – 1533

05. Same – 1472

06. Fendt – 1253

07. Deutz-Fahr – 1105

08. Kubota – 932

09. Lamborghini – 703

10. Massey Ferguson – 683

11. Claas – 570

12. Case IH – 447

13. Valtra – 355

14. McCormick – 323

15. BCS – 271

16. Ferrari – 220

17. Goldoni – 212

18. Arbos/Foton/Lovol – 188

19. Valpadana – 143

20. Pasquali – 83

21. Steyr – 73

22. Pozostałe – 409

A jak wygląda sytuacja jeśli pod uwagę wziąć koncerny?

Ciekawe wygląda zestawienie sprzedaży ciągników we Włoszech w 2020 jeśli pod uwagę weźmiemy nie poszczególne marki a koncerny w skład których one wchodzą.

W takim ujęciu już wyraźnie uwidacznia się dominacja włoskiego kapitału na Półwyspie Apenińskim. Większość sprzedaży na tamtejszym rynku notują bowiem producenci i grupy CNH (rodzina Agnellich), SDF, ARGO, Antonio Carraro i BCS.

Poniżej lista najlepiej sprzedających się ciągników we Włoszech w 2020 r. wg koncernów.

01. CNH (New Holland, Case IH, Steyr) – 4190 sztuk

02. SDF (Same, Deutz-Fahr, Lamborghini) – 3280

03. AGCO (Fendt, Massey Ferguson, Valtra) – 2291

04. ARGO (Landini, McCormick, Valpadana) – 1999

05. Antoni Carraro – 1698

06. John Deere – 1601

07. Kubota – 932

08. BCS (BCS, Ferrari, Pasquali) – 574

09. Claas – 570

10. Lovol Arbos (Arbos, Lovol, Foton, Goldoni) – 400

11. Pozostałe – 409

Na zakończenie jeszcze ciekawostka. Otóż Farmtrac, który produkowany jest m.in. w Mrągowie zaliczył wzrost sprzedaży z 29 egzemplarzy ciągników w 2019 roku do 51 w 2020.