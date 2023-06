Włóki polowe, choć ostatnimi czasy trochę zapomniane, zawsze na wiosnę wykonywały pożyteczną pracę. W czasach coraz droższych maszyn, przy odrobinie chęci i pomysłowości, przydatne urządzenie z powodzeniem można jednak zrobić we własnym zakresie.

Włóki polowe zostały odstawione trochę na bok, a to błąd. Używane bowiem wczesną wiosną, agresywnie usuwają powstałą po zimie skorupę glebową i równają pole. Dzięki takiemu działaniu zapobiega się nadmiernemu parowaniu gleby z jej głębszych warstw, a jak wszyscy dobrze wiemy woda w dzisiejszych czasach jest na wagę złota.

A może zrobić włókę polową we własnym zakresie?

Dwóch młodych farmerów, prowadzących wspólnie spore gospodarstwo na południu województwa opolskiego, doskonale wiedziało o zaletach włóki polowej i od jakiegoś czasu nosili się oni z zamiarem kupna takiego urządzenia w wersji sześcio-metrowej.

Najprostsze maszyny tego rodzaju (tzw. „made in garaż”) kosztują jednak około 5-8 tysięcy zł. Stwierdzili więc, że pieniądze te lepiej przeznaczyć na inne cele, a włókę zrobić sobie samemu. Tym bardziej, że gdzieś na uboczu gospodarstwa stały dawno nieużywane, dwa trzy-metrowe agregaty uprawowe z bronami oraz wałkami strunowymi - wykonane zresztą też samodzielnie, przez ich ojca oraz wujka.

Zamiast wałków strunowych gruba blacha „w klin” i dwa stare siłowniki od hederu Bizona Giganta

Tej zimy jak pomyśleli tak zrobili. Jeden ze wspomnianych starych agregatów biernych posłużył jako baza nowej włóki. Jego rama została jednak dodatkowo wzmocniona dwoma profilami zamkniętymi 40 mm, wspawanymi po skosie. Drugi agregat został natomiast przecięty na pół, pozbawiony wieżyczki i po dorobieniu odpowiednich zawiasów powstały z niego dwa skrzydła boczne – także wzmocniona, ale tym razem czterema rurami 40 mm, po dwie sztuki na każdy segment.

Ponadto zostały dorobione dwa pręty zabezpieczające, które uniemożliwiają rozłożenie się skrzydeł w trakcie transportu.

Na zdjęciu siłowniki i dodatkowo zaznaczone skośne wzmocnienia ramy, fot. ArT

Za rozkładanie boków odpowiedzialne są dwa stare siłowniki hydrauliczne, który dotąd służyły do wysuwania motowideł w hederze kombajnu Bizon Gigant. Siłowniki zamocowane zostały do uchwytów powstałych z grubej blachy przyspawanej do ramy i skrzydeł nowej włóki oraz dodatkowo do wieżyczki.

Wieżyczka wzmocniona rurami, fot. ArT

Osadzenie rzeczonej wieżyczka zaczepowej, pozostawionej części starej maszyny, zostało także ustabilizowane sześcioma rurami o profilu 40 mm rozchodzącymi się promieniście do ramy głównej.

Z obydwu agregatów biernych zostały także usunięte wałki strunowe wraz z ich mocowaniem, a zamiast nich z kolejnych profili zamkniętych – tym razem 50 mm, łącznie sześć sztuk – powstało nowe mocowanie części zagarniającej, będącej clou nowej całości. Ten najistotniejszy element powstał z arkuszy blachy o grubości 4 mm – dwa elementy blachy ustawione i pospawane „w klin” oraz od góry przyspawane do solidnej rury o przekroju 80 mm.

Blacha zgarniająca to sedno nowej włoki, a przytwierdzenie jej obejmami pozwala na regulację konta jej pochylenia, fot. ArT

Nowe mocowania oraz element zgarniający połączone zostały obejmami/cybantami (z blachy 5 mm) wykonanymi również własnoręcznie – poprzez wycięcie płaskowników, ich rozgrzanie i wygięcie na wspomnianej powyżej rurze 80 mm. Zastosowane obejmy pozwalają także na zmianę pochylenia blachy zgarniającej.

Dodatkowo regulacja docisku tylnej blachy i tydzień w warsztacie

Co ciekawe nowa włóka polowa została doposażona jeszcze w regulację docisku blachy zgarniającej. Ta część została wykonana z sześciu sprężyn znalezionych na złomie, a wspomniany docisk reguluje się śrubami.

Elementy służące do zmiany siły docisku blachy równającej powstały głównie ze sprężyn znalezionych na złomie, fot. ArT

Na koniec nowo powstała, hydraulicznie rozkładana sześcio-metrowa włóka polowa została pomalowana (może niezbyt dokładnie) farbą zabezpieczającą Cekor R – po około 50 zł za litrową puszkę. Cały proces budowy urządzenia rolniczego trwał dokładnie jeden zimowy tydzień, od soboty do soboty.

Własnoręcznie zbudowana włóka polowa współpracuje z ciągnikiem o mocy 100 KM i jak zapewniają dwaj bracia, jej konstruktorzy, pole po jej zastosowaniu jest równe jak stół.