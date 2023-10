Do sierpnia 2023 r. włoscy rolnicy kupili o 10 proc. mniej ciągników niż w zeszłym, 2022 r. To większy spadek niż średnia w UE. fot. AdK

Przez ostatnie 8 miesięcy we Włoszech rejestracje ciągników spadły 10 proc. To więcej niż średnia w całej Unii Europejskiej, która plasowała się na poziomie 3 proc.

Włoskie statystyki z ostatnich 8 miesięcy pokazują, że zarówno rynek ciągników jak i przyczep spowolnił. Jak podaje stowarzyszenie FederUnacoma, na podstawie rejestracji, które udostępniło Ministerstwo Infrastruktury i Transportu, ciągniki w okresie styczeń-sierpień odnotowały 10 proc. spadek. W porównaniu do 2022 r. W przypadku przyczep było to 7,5 proc.

Włoski rynek ciągników zanotował większy spadek niż średnia europejska, która według danych Europejskiego Komitetu Producentów CEMA zanotowała 3 proc. spadek w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 r.

Niepewność gospodarcza zahamowała zakup maszyn

Włosi wstrzymywali się z zakupami ciągników nie tylko przez rosnące ceny i stopy procentowe, ale też przez stagnację systemu zachęt do zakupów. Utrzymujący się trend podsumowała prezes FederUnacoma - Mariateresa Maschio.

– Na krajowy rynek szczególnie wpływa ograniczenie zachęt publicznych na zakup maszyn rolniczych. W ostatnich latach były one czynnikiem napędowym. Jednocześnie występowało kilka zachęt (takich jak PROW, dekret 4.0, środek INAIL dotyczący maszyn o wysokich standardach bezpieczeństwa czy ustawa Sabatiniego dotyczącą dóbr inwestycyjnych). zachęty rządowe są obecnie spowolnienie ze względu na opóźnienia związane przede wszystkim ze stosowaniem KPR i uruchomionego przez rząd Funduszu Innowacyjnego.

Konferencja prasowa podczas Agrilevante 2023. fot. AdK

Apulia z największym spadkiem

W okres oczekiwania na uwolnienie środków, włoskie spadek rejestracji ciągników i przyczep były najbardziej widoczne właśnie w miejscowości, gdzie odbywały się targi Agrilevante. W południowym regionie kraju, osiągnął on 19 proc.

− W kontekście spowolnienia zachęt, region Apulii również odnotowuje spadek zakupów odnotowując łącznie 986 zarejestrowanych ciągników w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy (głównie w prowincjach Foggia i Bari, odpowiednio 309 i 252 jednostki) w porównaniu do 1,2 tys. zarejestrowanych w tym samym okresie ubiegłego roku.

Regionowi wciąż daleko do otrzymania znacznych środków przyznanych mu w ramach KPR – wyjaśniono podczas konferencji – jeśli prawdą jest, że w podziale 400 mln euro przeznaczonych na mechanizację rolnictwa, ponad 47 mln trafia do Apulii , to stanowi to największy odsetek wśród regionów Włoch.

− Proces odnowy floty agromechanicznej w Apulii nie może spowalniać, ze względu na konieczność wymiany starych modeli na pojazdy nowej generacji. Flota ciągników, która obecnie w Apulii liczy 138, 9 jednostek, co stanowi 7 proc. ogółu krajowego, składa się w dużej mierze z przestarzałych pojazdów, często niedostosowanych do potrzeb coraz bardziej konkurencyjnego rolnictwa.