W zakładzie produkcyjnym w Płocku ambasador Włoch Luca Franchetti Pardo miał okazję zobaczyć, jakie rozwiązania dla rolnictwa oferuje New Holland i jakie technologie wykorzystuje.

Płocka fabryka specjalizuje się w produkcji kombajnów, hederów i prasach zwijających, które następnie trafiają do rolników i innych użytkowników na całym świecie.

Włoskiego ambasadora oprowadzili po fabryce Sean Lennon, wiceprezes New Holland Agriculture na Europę i Federico Bellotto, dyrektor New Holland Agriculture na Polskę, Europę Wschodnią i Austrię. Zaprezentowali procesy produkcyjne prowadzone w oparciu o najwyższe standardy wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Rolnictwo jest jednym z głównych filarów polskiej gospodarki, a jak przekonują przedstawiciele CNH, zakład w Płocku który produkuje maszyny rolnicze New Holland, odgrywa kluczową rolę w tym sektorze. I trudno się z tym nie zgodzić, bo wystarczy przypomnieć, że New Holland przez 14 ostatnich lat z rzędu sprzedał w Polsce najwięcej ciągników spośród wszystkich marek.

Warto też dodać, że New Holland jako jedyna marka w branży, posiada fabrykę kombajnów zlokalizowaną w Polsce. Płocki zakład od ponad dwóch dekad produkuje kombajny. Obecnie są to serie TC, CX oraz CH. Tym samym producent jest jednym z filarów rolnictwa w Polsce i wpływając na rozwój regionu w kontekście inwestycji oraz zatrudnienia.

Kluczowe tematy omawiane podczas wizyty to znaczenie i strategiczna rola polskiego rynku dla CNH Industrial, ochrona środowiska oraz wykorzystanie paliw alternatywnych, takich jak biometan w rolnictwie.

- To dla nas zaszczyt, że mogliśmy gościć u nas tak znamienitego gościa. Chcę podkreślić, że New Holland, jako jedyna marka w branży posiada fabrykę kombajnów zlokalizowaną w Polsce – mówi Łukasz Chęciński, szef marketingu w polskim oddziale New Hollanda.

Jak dodał Łukasz Chęciński, nie wszyscy wiedzą, że gros maszyn New Hollanda pracujących na świecie to produkty, które wyjechały z Polski i powstały przy udziale rodzimych specjalistów.

– Klienci wysoko cenią nasze produkty i polegają na nich w pracy, gdyż priorytetem marki New Holland jest maksymalizacja efektywności maszyn i oszczędność kosztów, jakie ponosi rolnik. To dla nas powód do wielkiej dumy i satysfakcji. Nie wszyscy jednak wiedzą, że maszyny, które wyjeżdżają z fabryki w Płocku, to sprzęt tworzony w Polsce przy wykorzystaniu również myśli technicznej rodzimych specjalistów. Możemy być dumni z tego, że jest to sprzęt, który promuje i wspiera polską gospodarkę – dodał Łukasz Chęciński.