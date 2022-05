Wojna w Ukrainie: sprzedaż maszyn znacznie spadnie

Podziel się

Dyrektor ukrainskiego oddziału Bednar FMT, Mychajło Kryszko, fot. mat. prasowe 2 zdjęcia

Zobacz galerię

Pewnie nikogo to nie dziwi, ale spadki będą naprawdę poważne. Według ostrożnych analiz będzie to co najmniej dwukrotnie mniej maszyn rolniczych sprzedanych. Takiego zdania jest dyrektor ukraińskiego oddziału firmy Bednar FMT, Mychajło Kryszko.

I to według optymistycznych prognoz. – Ogólnie rzecz biorąc, ukraiński rynek maszyn rolniczych spadnie według najbardziej optymistycznych przewidywań w 2022 roku o co najmniej 50 proc. Z tym, że dla jednych producentów i dystrybutorów może to być wspomniane 50 proc., a dla innych 80 lub więcej. Będzie to zależeć od strategii każdej firmy i rozwoju sytuacji wojennej w Ukrainie – prognozuje Mychajło Kryszko. Dodaje jednocześnie, że jako ukraiński patriota chciałby, żeby największe straty osiągnęły te marki maszyn rolniczych, które zdecydowały się nie wychodzić z rynku rosyjskiego. Zdaje sobie jednak sprawę, że wszystko będzie w dużym stopniu zależało od świadomych decyzji tamtejszych rolników, którzy powinni w swoich wyborach mieć na uwadze bezpodstawną agresję Rosji na Ukrainę. Wydaje się jednak, że z moralnymi decyzjami nie powinno być problemu. Ukraina pomimo toczących się na jej terenie działań wojennych zasiała około 80 proc. powierzchni gruntów ornych z całości obsiewanej do 24 lutego tego roku. Nowych maszyn zapewne będzie zawsze potrzeba. Bednar FMT ma w Ukrainie mocną pozycję Rynek ukraiński to od lat jeden z wiodących kierunków eksportowych dla czeskiej firmy Bednar FMT – tamtejsze duże gospodarstwa idealnie pasują do palety produktowej czeskiego producenta maszyn. Na potwierdzenie tych słów Mychajło Kryszko stwierdził, ie w szacunkach czeskiej firmy na 2022 rok, 20 proc. jej obrotów miało przypaść na Ukrainę. Warto na zakończenie dodać, iż Bednar FMT od pierwszego dnia rosyjskiej agresji wspierał Ukrainę i wstrzymał wszelkie inwestycje na rynku rosyjskim oraz białoruskim.

Lista tagów

Zielone rolnictwo







KATOWICE MCK 25-27 KWIETNIA 2022 WWW.EECPOLAND.EU

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin