Pamiętacie dostawcze Nysy? Na trwającym w tej chwili Poznań Motor Show firma Nysa Zakład Pojazdów S.A. przedstawiła projekt pojazdu dostawczego, który może zainteresować także rolników. Nowy polski samochód będzie bazował na krajowych komponentach, a pod maską znajdą się akumulatory i silnik elektryczny.

Poznań Motor Show nie ma większego znaczenia z punktu widzenia rolnika, choć z pewnością niektóre wozy dostawcze czy pick-upy są w kręgu zainteresowań przedsiębiorców działających w naszej branży. W tym roku oprócz wielkich koncernów samochodowych przedstawiających kolejne wcielania aut osobowych, pojawiła się także praktyczna nowość z Polski. Na dodatek jest to pojazd, który można użyć w gospodarstwie rolnym.

Chodzi o dostawczą Nysę, która swoją nazwą nawiązuje do aut użytkowych powstających w Zakładzie Samochodów Dostawczych w latach 1959 – 1994. Powstała w 2014 r. firma Nysa Zakład Pojazdów S.A. pokazała prototyp samochodu elektrycznego, którego produkcja ma rozpocząć się już w 2025 r.

Lepiej niż Izera

Nysa Zakład Pojazdów S.A. ma nieco inne podejście do projektowania samochodów niż niesławna Izera. W wypadku firmy z Dolnego Śląska zamiast zacząć od nadwozia, rozpoczęto pracę od napędu i podwozia. Zaprezentowany w Poznaniu pojazd ma już częściową homologację i nawet w tej, dość nietuzinkowej postaci może jeździć po ulicach.

W tej chwili dostawcze Nysy nie mają jeszcze nadwozi, ale są już dopuszczone do ruchu i mają homologację drogową, fot. Nysa Zakład Pojazdów S.A.

Made in Poland

Gotowe nadwozie zostanie zaprezentowane za około rok i naszym zdaniem takie postawienie sprawy jest o wiele lepsze niż w przypadku rządowej Izery, która w tej chwili musi zmienić swój design, zanim została wdrożona do produkcji seryjnej.

Jeszcze lepiej niż w Izerze wygląda plan produkcji przyszłych podzespołów, gdyż do napędu zostanie wykorzystany polski silnik elektryczny o mocy 130 kW. Akumulatory także pochodzą z polskich fabryk. Nysa Zakład Pojazdów S.A. ma podpisane umowy m. in. z firmą Drabpol oraz BMZ Poland (baterie).

Dość osobliwa Nysa pokazana na targach, bez nadwozia, ale już ze wszystkimi technicznymi niuansami, posiada cztery moduły akumulatorów o pojemności 13 kWh każdy, w ofercie znajdzie się także zestaw o wartości 17 kWh.

Nysa chwali się, że pojazd powstaje we własnym zakresie, z udziałem inżynierów pracujących w firmie. Zakład współpracuje także z Politechniką Wrocławską w zakresie rozwiązań technicznych. Efekt pracy całego zespołu zobaczyliśmy w Poznaniu i kosztował on firmę z Dolnego Śląska pięć lat wytężonej roboty.

Ile będzie kosztował wóz? Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że produkcja ma ruszyć w 2025 r.

Nysy z Nysy

Fabryka w Nysie powstała w późnych latach 40. Najpierw zajmowała się produkcją elementów z metalu jak szafki, krzesła czy łóżka. Potem przyszedł czas na nadwozia samochodowe (np. do Lublinów 51 i Starów), a od 1959 r. zakład zaczął seryjną produkcję samochodów dostawczych marki Nysa, które bazowały na osobowej Warszawie. Najpierw był to model N59, potem kolejne wersje m. in. N61, 501, 521 i 522. Samochody służyły wówczas w przedsiębiorstwach państwowych, w tym w PGR-ach, ale po służbie często przechodziły do pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Nysy N59 M w wersji mikrobus budowane we współpracy z fabryką w Sanoku, gdzie odbywał się ich ostateczny montaż oraz lakierowanie, fot. Fortepan / A R

W latach 80. Nysa stała się filią FSO, co zaowocowało rozpoczęciem produkcji Polonezów Truck, czyli dostawczej wersji polskich samochodów osobowych. Produkcja trwała do 2002 r. W 2003 r. wznowiono na chwilę montaż już jako niezależna firma Nysa Motor. Powstało wówczas niecałe 300 sztuk – niestety firma nie utrzymała się na powierzchni.

Nysa 521 na terenie wylęgarni drobiu w Kowarach w 1976 r. Czesław Łoś i Teresa Bujnowska wkładają odebrane z wylęgarni pudła kartonowe z pisklętami do samochodu, fot. Grażyna Rutowska / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kolejną próbą utrzymania fabryki było utworzenie w maju 2003 r. spółki Polska Fabryka Samochodów, która miała produkować na terenie zakładów Nysa Motor miejskie auto Clic oraz Poloneza Trucka Plus. Powstało kilka prototypów, w tym kilka Trucków ze znaczkami PFS, ale spółka upadła już w 2004 r.

Warto jeszcze wspomnieć, że w latach 90. w Nysie montowano także francuskie Citroeny C-15 i Berlingo.

Jeden z ostatnich Polonezów Truck zbudowanych w Nysie, czyli egzemplarz ze znaczkiem Polskiej Fabryki Samochodów, która próbowała wskrzesić produkcję pick upów oraz rozpocząć produkcję mikrosamochodów Click, fot. K.Pawłowski

Firma Nysa Zakład Pojazdów S.A. powstała w lutym 2014 r. i jest dzieckiem spółki Smirnow Truck Sp. z o.o., która świadczy usługi serwisowe samochodów osobowych oraz ciężarowych o masie do 12 ton. To co udało się zrobić do tej pory należy uznać za sukces, bo projekt ma ręce, nogi i nawet głowę. Nysa zaczęła od najważniejszych elementów pojazdu, czyli napędu czy zawieszenia. Jest zatem duża szansa na produkcję.

Naklejka informująca o tym, że dany Citroen C-15 powstał w fabryce w Nysie, fot. K.Pawłowski

Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie dotacje z UE. Firma bardzo sprawnie działa w sprawie przeróżnych dofinansowań i zarówno zbudowanie prototypów, jak i samego napędu, otrzymało dotacje w kwocie ponad 10 mln zł.

Osobną kwestią jest sprawa praktyczności elektrycznego dostawczka w gospodarstwie rolnym. Na pewno używając taki wóz należy być także świetnym logistykiem, bo nie jest łatwo pracować, pilnować zasięgu i szukać gniazdek oraz ładowarek.

Jak wygląda praca w gospodarstwie z elektrycznym samochodem dostawczym opisaliśmy przy okazji testu elektrycznego Forda Transita.