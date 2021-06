Wraca możliwość organizowania targów i wystaw? We wrześniu Agro Show

Podczas konferencji prasowej (02.06.2021) minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, iż od 6 czerwca wraca możliwość organizowania targów, konferencji oraz wystaw. Czeka nas zatem powrót do "normalności"?

Póki co, minister zdrowia zaznaczył, iż od 6 czerwca przywrócona będzie możliwość prowadzenia targów, konferencji i wystaw w tradycyjny sposób przy zastrzeżeniu, iż jedna osoba ma przypadać na 15 mkw.

Czy oznacza to, iż niebawem spotkamy się na pierwszych od długiego czasu targach rolniczych? Wiele na to wskazuje, gdyż w swoim oficjalnym oświadczeniu PIGMiUR poinformował, iż w pełni rozpoczyna przygotowania do wystawy Agro Show.

Już w przyszłym tygodniu mają pojawić się formularze zgłoszeniowe na wystawę, a same targi wedle zapowiedzi organizatorów odbędą się w dniach 24-26 września 2021 w Bednarach.

To świetna wiadomość, biorąc pod uwagę fakt, iż w ostatnich miesiącach wciąż słyszeliśmy o konieczności odwoływania kolejnych targów rolniczych ze względu na epidemię koronawirusa.

