Wrześniowe ożywienie w rejestracjach używanych ciągników

Rynek używanych ciągników powoli podnosi się po wcześniejszych spadkach spowodowanych zawirowaniami związanymi z wirusem Covid 19. Spadki we wrześniu wyhamowały i sprzedaż jest na wyższym poziomie niż jeszcze w sierpniu, choć jeszcze trochę brakuje do poziomów z przed roku.

Pomimo wzrostu rejestracji ciągników używanych we wrześniu br., jak zauważa Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w swoim comiesięcznym raporcie, nadal utrzymuje się tendencja, z którą mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy to notowaliśmy spadek rejestracji w porównaniu do poprzedniego roku.

Choć obecnie różnica ta jest już niewielka, co świadczy o ożywieniu sprzedaży na rynku wtórnym. Od stycznia do września 2020 r. zarejestrowano 12359 szt. ciągników używanych. Jest to mniej niż przed rokiem o 269 szt. Wynik ten oznacza spadek w stosunku do poprzedniego roku o 2,1 proc. Miesiąc wcześniej różnica w stosunku do poprzedniego roku wynosiła 712 szt., co oznaczało wynik gorszy niż rok wcześniej o 6,1 proc.

Niezmiennie liderem rynku wtórnego nadal pozostaje marka John Deere, której to ciągników używanych zarejestrowano 1874 szt. John Deere notuje 15,2 proc. udziałów w rynku używanych ciągników. John Deere jest jednocześnie liderem we wszystkich kategoriach wiekowych poza najstarszą - powyżej 20 lat.

W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat, pierwsze miejsce zajmuje Zetor z udziałami 14,8 proc. i zarejestrowanymi 1073 szt. Drugie miejsce należy do marki Massey Ferguson, której ciągników zarejestrowano 1052 szt. a na podium znalazły się jeszcze ciągniki Renault z wynikiem 1017 szt.