Drony rolnicze mają coraz więcej możliwości wykorzystywania w gospodarstwach. Oprócz mapowania pól, teledetekcji, można nim również wykonać oprysk. Jednak aby to zrobić, trzeba spełnić kilka warunków.

Drony sprawdzają się w rolnictwie precyzyjnym i nie zastąpią maszyn rolniczych

Najistotniejszym krokiem jest wybór drona i nabycie uprawnień

Latanie z ładunkiem wymaga polisy OC

Dronów z całą pewnością nie można traktować jako coś, co całkowicie zastąpi tradycyjne wykonywanie zabiegów chemizacyjnych na polu.

Dron w gospodarstwie rolnym

Jest to sprzęt, który może być najlepiej wykorzystany przez tych, którzy stosują rolnictwo precyzyjne i oprysk wykonują punktowo. Taki dron, ma wówczas uzasadnienie. Bo chociaż ta technologia rozwija się bardzo szybko, to drony wciąż nie posiadają baterii, która zapewniła by wydajność porównywalną do maszyn poruszających się po lądzie. Dlatego nie należy rozpatrywać ich, jako ich zamiennik, ale kolejny krok w rozwoju gospodarstwa.

Mikołaj Mirski z firmy Ironsky, która zajmuje się szkoleniami dla rolników, wyjaśnia:

− Największy dron, który firma DJI przedstawiła światu, chociaż w Polsce jeszcze się nie pojawił, to Agras T40. Razem z ładunkiem waży do 110 kg. Kolejny mniejszy model Agras, może obsłużyć 15 ha ze zbiornikiem 30 l. Jeszcze mniejszy model ma zbiornik ważący 8 kg i może obsłużyć w godzinę niecałe 7 ha. Z tym, że to nie jest tak, że dron może latać kilkadziesiąt minut –zwykle jego wydajność to ok. 7 min. i po tym czasie powinien wrócić na zmianę baterii, która ładuje się równolegle, w czasie, gdy dron lata w powietrzu.

Polskie prawo a oprysk z drona

W Polsce widać, że kwestia wykorzystania dronów na rzecz zrównoważonego rolnictwa, zaczyna być coraz częściej poruszana i instytucje, które zajmują się obserwacją tej technologii przyznają, że przepisy nie nadążają za możliwościami, jakie oferuje rynek dronów.

