Aby wiedzieć o czym piszemy najlepiej zobaczyć film na kanale Youtube izraelskiego start-upu Tevel Aerobotics Technologies, w którym zobaczymy szalone (na pierwszy rzut oka) techniki zbioru jabłek. Owoce zbierane są tu przy pomocy latających robotów.

Sprawa jest poważna, bo tego rodzaju technologie to nasza przyszłość, czy chcemy tego, czy nie. Pewnym jest, że światowa populacja ludzi będzie rosła i osiągnie za kilkanaście lat prawie 10 mld. Zatem produkcja rolna, w tym także owoców i warzyw, musi zostać zintensyfikowana, a wydajność na tej samej ziemi musi wzrosnąć.

Sympatyczne z wyglądu maszyny z Izraela wykorzystują sztuczną inteligencję do rozpoznawania dojrzałych jabłek i tylko takie owoce zrywają z drzewa. System składa się z 8 latających autonomicznych robotów zamontowanych na naziemnej platformie żniwnej opracowanej przez Darwin Harvesting Group.

Według strony internetowej Tevel Aerobotics Technologies, oprócz możliwości zbierania, roboty mogą służyć także jako banki informacji i danych. Maszyny stale zbierają i przekazują szeroki zakres cennych informacji o każdym zebranym owocu.

W ramach pierwszej współpracy start up Tevel działa w branży owocowej w Chile. Roboty sterowane sztuczną inteligencją zbierają już jabłka w Linares. Przedsięwzięcie jest wynikiem partnerstwa między Tevelem, a firmą Unifrutti.

Autonomiczny system zbioru firmy Tevel został wdrożony w sadach jabłoniowych Unifrutti Chile od marca do maja 2023 (z tych zbiorów pochodzi film), umożliwiając zbiór kilku odmian jabłek.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Unifrutti w zakresie wprowadzania technologii przyszłości do rolnictwa w Chile. To partnerstwo jest dowodem na to, że technologia Tevel jest najnowocześniejszym rozwiązaniem dla sadowników, którzy chcą przenieść swoje zbiory na wyższy poziom. To kamień milowy w transformacji branży w kierunku przyjęcia robotyki i automatyzacji. Unifrutti jest typem firmy, która wcześniej przyswoiła sobie sady w taki sposób by być gotowym do pracy z robotami. Jesteśmy wdzięczni za ich wsparcie i wiarę w naszą wizję – powiedział Yaniv Maor, dyrektor generalny i założyciel Tevel.