Wyjątkowa oferta na 20-lecie polskiej fabryki Farmtrac

Fabryka Farmtrac Tractors Europe z siedzibą w Mrągowie obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia swojej działalności. Z tej okazji producent przygotował limitowaną ofertę jubileuszową na cztery modele ciągników.

Dwa z nich są oferowane są w specjalnej jubileuszowej edycji, a pozostałe w jubileuszowych cenach.

Farmtrac Mazur 80 i Mazur 80 King w specjalnej kolorystyce

Pierwsza z propozycji to Farmtrac Mazur 80 w kolorze czarno-złotym za 103 990 zł netto. Posiada on 4-cylindrowy silnik Perkinsa o mocy 75 KM oraz układ przeniesienia napędu Carraro z mechaniczną skrzynią o liczbie biegów 12 do przodu i 12 do tyłu oraz przednią oś Farmtrac. Ciągnik ponadto wyposażony jest w tylny TUZ o udźwigu 2400 kg, układ hydrauliczny o wydatku 55 l/min i rozdzielacz 2-sekcyjny.

Drugi wyjątkowy model to Mazur 80 King w kolorze czerwonym za 110 990 zł netto. Technicznie jest to Mazur 80, ale z bogatym wyposażeniem standardowym, w skład którego wchodzą: klimatyzacja, radio, centralny zamek, siedzisko pneumatyczne, kamera cofania, szybkosprzęgi, komplet lamp ostrzegawczych oraz pneumatyka.

Farmtrac 680 DTn oraz 6075 NETS w promocyjnych cenach

Kolejny z jubileuszowej oferty to Farmtrac 680 DTn w cenie 98 990 zł netto. W odróżnieniu od dwóch pierwszych traktorów jego 4-cylindrowy silnik o mocy 76 KM i wysokim momencie obrotowym 351 Nm oraz układ napędowy wraz ze skrzynią biegów 12/12 są produkcji własnej.

Podnośnik dysponuje udźwigiem na poziomie 2650 kg, a hydraulika wydajnością 45 l/min. Ponadto Farmtrac 680 DTn charakteryzuje się wysoką wagą wynoszącą prawie 4 tony, a jego silnik spełnia normę IIIB bez układu SCR i filtra DPF.

Ostatnim proponowanym modelem jest Farmtrac 6075 NETS w jubileuszowej cenie 104 990 zł netto obejmującej klimatyzacją i opony radialne. Technicznie to bliźniak opisanego wyżej modelu 680 DTn. To co go natomiast wyróżnia to nowy, atrakcyjny wygląd opracowany wspólnie w renomowanym studiem Porsche Design.

Oferta przygotowana z okazji jubileuszu 20-lecia działalności fabryki Farmtrac w Polsce trwa do 31 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania zapasów. Ciągniki promocyjne można nabyć w Finansowaniu Fabrycznym.