Wyjątkowe cechy nowego New Holland T5 Dynamic Command

Dostępna od drugiej połowy 2020 roku nowa seria ciągników New Holland T5 Dynamic Command zdobywa zaufanie i pozytywne opinie od coraz to nowych użytkowników zarówno u nas w kraju, jak i za granicą.

Połączenie dużej pojemności silnika FPT 4,5 l z dwusprzęgłową przekładnią Dynamic Command dało świetne wyniki jeżeli chodzi o niskie zużycie paliwa i skuteczność działania w pracy. Dodatkowo istotnym czynnikiem wpływającym na komfort i wszechstronność zastosowań okazała się przestronna kabina z opcją adaptacji do pracy w niskich pomieszczeniach. Dlatego w tym materiale chcielibyśmy przybliżyć i szerzej opisać rozwiązania jakimi są: kabina Horizon™ o niskim profilu dachu oraz fabryczne przygotowanie do ładowacza czołowego.

Niezrównana wszechstronność dzięki kompaktowym wymiarom

Pisaliśmy już, że dzięki swoim kompaktowym wymiarom ciągnik New Holland T5 Dynamic Command jest maszyną bardzo wszechstronną i uniwersalną. Standardowa wysokość maszyny na największych kołach z tyłu 600/65 R38 to niecałe 2900 mm, rozstaw osi wynosi 2490 mm, a kąt skrętu kół przednich 55 stopni, masa własna netto to ok 5500 kg. Dzięki takim parametrom ciągnik jest niezwykle dynamiczny i zwrotny, a przy tym doskonale radzi sobie w pracach polowych i transporcie.

Ale jest jeszcze jedna rzecz, która sprawia że ta maszyna może być zupełnie inaczej postrzegana w kontekście pracy i wykorzystania w gospodarstwie – kabina o niskim profilu dachu!

Taka opcja nie była dotychczas zbyt popularna na naszym rynku. Wynikało to z faktu, iż istniejące rozwiązania nie były zbyt atrakcyjne i powodowały dodatkowe ograniczenia, jak choćby zmniejszona przestrzeń nad głową operatora. A często decydującym o zakupie ciągnika parametrem jest właśnie całkowita wysokość, tak aby można było wjechać maszyną do budynku gospodarczego, nie rezygnując jednocześnie z dużej mocy i właściwości uciągu w pracy polowej.

Kabina Horizon™ o pojemnej kubaturze (zaadaptowana z większej serii T6) zapewnia duży komfort, niezrównane pole widzenia i ergonomię.

Ciągniki T5 DynamicCommand wyróżnia najlepsze środowisko pracy operatora w tej klasie maszyn, które zapewnia zaadaptowana z większej serii T6 kabina Horizon™. Unikalna przestronność, niski poziom hałasu 72 dB, wyśmienita ergonomia, nowoczesne i intuicyjnie obsługiwane elementy sterowania na podłokietniku SideWinder™ składają się na komfort obsługi.

Najlepszą w klasie widoczność w każdym kierunku, osiągnięto dzięki jednoczęściowej szybie przedniej i dużej powierzchni przeszklenia kabiny. Powierzchnia szyb w kabinie, w T5DCT: przedniej, tylnej oraz drzwi bocznych to aż 5,45 m2, dodatkowo jeżeli mamy kabinę o niskim profilu dachu to powierzchnia okna dachowego wynosi kolejne 0,42 m2 widoczności do góry.

Taka przestrzeń sprawia, że wielogodzina praca nie męczy tak bardzo jakbyśmy siedzieli w ciasnym wnętrzu. Szerokie pole widzenia potęgują panoramiczne lusterka boczne z regulowanym górnym segmentem, który zapewnia świetny widok drogi przy poruszaniu się z dużą prędkością. Poczucia komfortu dodają również lekko przyciemnione szyby, ograniczające przepuszczalność promieniowania UV o ok 22% oraz grubość szkła (5-6 mm) i półokrągłe kształty szyb, które skutecznie odbijają hałas dochodzący z zewnątrz kabiny.

Opcja niskiego dachu zawiera panoramiczny panoramiczne okno dachowe, szyba przednia jest stała, a otwierana jednie tylna. Dostępna jest również roleta przeciwsłoneczna zarówno przednia jak i tylna. Specjalnie dla niskiego dachu wyposażenie obejmuje podwójna roleta przeciwsłoneczna dachowa i nachodząca na przednią szybę.

Idealny duet z ładowaczem czołowym

Wysokość całkowita ciągnika z kabiną, z niskim dachem na maksymalnie szerokich i wysokich kołach (600/65 R38 – ciśnienie 1,6 bar) wynosi 2,759 mm. Trudno o lepszy wynik na rynku w tej klasie ciągników. Takie parametry sprawiają, że New Holland T5 Dynamic Command jest idealnym ciągnikiem do pracy z ładowaczem czołowym. I tutaj mówimy już o fabrycznym przygotowaniu, gdzie mamy sterowanie za pomocą eleganckiego joysticka w podłokietniku kabiny, hydraulika ładowacza zasilana jest za pomocą międzyosiowych elektrozaworów ciągnika, a sam wysięgnik jest już w kolorze ciągnika.

Dostępne dodele ładowaczy czołowych:

NH TL 740, Wys. 3.74m udźwig 1960 kg

NH TL 750, Wys. 4.07m udźwig 1830 kg

NH TL 755, Wys. 4.07m udźwig 1930 kg

Warto dodać, że w ich wyposażeniu znajduje się już:

3 sekcja

amortyzacja wstrząsów

kolor NH

½ multizlacza

Całość stanowi uniwersalne połączenie sprzętu do każdej pracy. Ograniczona wysokość ciągnika sprawia, że można nim wjechać do większości garaży i budynków gospodarczych, do tego świetna zwrotność sprawdza się na małej przestrzeni, a niemalże całkowicie przeszklona kabina daje duże poczucie bezpieczeństwa, gdy widzimy co dzieje się dookoła nas. Wysięgnik ładowacza w łatwy sposób można odpiąć od ciągnika i poruszać się samym ciągnikiem np. podczas prac polowych.

Ciągniki są dostępne w punktach dealerskich New Holland w całym kraju. A gdyby ktoś miał ochotę dowiedzieć się więcej o nowej serii T5 Dynamic Command bez wychodzenia z domu to zapraszamy na stronę poświęconą wszystkim modelom wyposażonym w przekładnię Dynamic Command: https://www.dynamiccommand.com/pl-pl/home

Znajdują się tam szczegółowe informacje techniczne oraz filmy i wywiady z użytkownikami tych ciągników.