Na warsztat trafił ciągnik Pronar MTZ-82A. Powód? Ślizgające się od dłuższego czasu sprzęgło układu jezdnego. Co trzeba było wymienić, jakie napotkano problemy podczas naprawy i jaki był jej koszt?

Ciągnik, który trafił „na warsztat” to Pronar 82A z 2002 r. To konstrukcja niemal identyczna jak dawne MTZ-82 czy Belarusy 820 i pochodne, a więc opisany problem będzie dotyczył także i tych maszyn.

Sprzęgło ślizgało się, traktor jeździł i pracował

Powodem dla którego ciągnik pojechał na naprawę, było ślizgające się sprzęgło. W ostatnich miesiącach problem można było wyczuć już nawet przy lekkich pracach – z rozsiewaczem do nawozów czy opryskiwaczem. Problematyczne stawało się ruszenie ciągnikiem kiedy koła stanęły nawet w niewielkiej bruździe czy pod górę. Podczas transportu przyczep ze zbożem ruszenie ciągnikiem na polu było znacząco utrudnione. Ale właściciel z naprawą się nie spieszył, bo ciągnik służył w gospodarstwie jako pomocniczy i nie był intensywnie wykorzystywany chociaż dość często.

Zużyte okładziny tarczy, fot.kh

Należy dodać, że maszyna mimo iż jest już „dwudziestolatkiem” ma niewielki przebieg – ok. 2500 mth. Pierwsze lata po zakupie traktor był użytkowany intensywnie w uprawie gleby i ponadstandardowych pracach transportowych. Po kilku latach kiedy w gospodarstwie pojawił się większy ciągnik – Pronar był użytkowany dość marginalnie.

Naprawa, która oczywiście musiała wiązać się z co najmniej kilkudniowym przestojem była odwlekana. Jednak w końcu przyszedł „właściwy moment” – miejsce w okolicznym warsztacie zwolniło się i ciągnik został dostarczony mechanikom z nadzieją na szybkie usunięcie usterki.

Padła nie tylko tarcza sprzęgła

Pierwszy dzień w warsztacie i wieści od mechaników: „tarcza sprzęgłowa jest tak zużyta, że nitami wydarła wyżłobienia w kole zamachowym. Potrzebne będzie przetoczenie koła zamachowego”.

Tarcza sprzęgłowa MTZ-82. Okładziny były na tyle zużyte, że tarcza ocierała nitami koło zamachowe, fot.kh

To ewidentnie efekt zbyt długiego czasu użytkowania ciągnika ze ślizgającym się sprzęgłem. Do tego podczas demontażu mechanicy zauważyli, że jedna łapka sprzęgła była luźno – sworzeń mocujący był wysunięty. Co mogło być tego przyczyną? Nie wiadomo, być może niedopatrzenie podczas fabrycznego montażu ciągnika.

Wymiany wymagała ponadto tarcza żeliwna docisku sprzęgła (320 zł; wszystkie ceny podane w kwotach brutto), gdyż mocno wyrobiona tarcza sprzęgłowa i mocujące okładziny nity „wytoczyły” w niej delikatne, ale dobrze wyczuwalne pod palcem rowki. Tarczę można by przetoczyć, ale zdaniem mechaników, przetoczenie koła zamachowego i tarczy docisku sprzęgła, czyli zebranie stali niezbędnej do wyrównania powierzchni, mogłoby nadmiernie zwiększyć przestrzeń do działania tarczy sprzęgłowej i docisku, a tym samy zbyt słabe jej dociskanie.

Pronar MTZ-82A - widoczne wyrobienia na gładzi docisku sprzęgła, fot.kh

Jakość części – można różnie trafić

Oprócz wspomnianych rzeczy, dokonano wymiany standardowych elementów, takich jak: tarcza sprzęgłowa (80 zł), łapki sprzęgła (90 zł komplet 3 szt.), uszczelniacz płyty silnika (6 zł) czy wycisk sprzęgła (120 zł, kompletny).

Łapki sprzęgłowe - widać różny poziom zużycia, fot.kh

Wymieniony został też uszczelniacz na wale od strony silnika ponieważ dało się zauważyć lekki wyciek z tej strony. Co ciekawe, taki simmering (nawet oryginalny) można kupić już za ok. 8-12 zł. Jednak mechanik naprawiający ciągnik oglądając taką część i widząc jakość jej wykonania zdecydował o zakupie uszczelniacza nieoryginalnego, ale renomowanego producenta, który kosztował 132 zł. To 10-krotnie więcej niż oryginał, ale że kwota ogólnie nie była i tak wysoka, więc właśnie taka część została założona. Zbyt pracochłonna i kosztowna jest rozbiórka ciągnika w tym przypadku żeby narażać się na ryzyko wycieku być może już za chwilę po remoncie.

Jak powiedział mechanik naprawiający traktor – jakość części zamiennych jest tutaj bardzo różna i pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Często niechlujne wykonanie widać już gołym okiem i przy ich zakupie fachowiec oceniał każdą część osobno. I niestety w tym przypadku, nie zawsze oryginalne oznacza wysokiej jakości.

Ciągniki Pronar były produkowane przez spółkę Pronar bazując głównie na traktorach i podzespołach MTZ (Mińskiej Fabryki Ciągników). Ostatecznie zaniechano produkcji ciągników i ostatni ciągnik Pronar został sprzedany przez podlaską firmę w 2017 r.

Jak zawsze – jeszcze coś

Jak to zwykle bywa podczas różnego rodzaju napraw – zawsze wyniknie jeszcze coś „ponadto”. W tym przypadku zdecydowano się jeszcze na założenie nowego wieńca koła zamachowego, który współpracuje z rozrusznikiem. Część zębów była bowiem wyraźnie zużyta, a niestety w tym przypadku nie ma możliwości założenia go drugą stroną, jak to ma miejsce w przypadku niektórych ciągników. Cena wieńca – wysoka na tle innych części: 390 zł.

Częściowo zużyte zęby wieńca koła zamachowego, fot.kh

W traktorze zajęto się także rozrusznikiem, który od jakiegoś czasu szwankował (wydawało się że wina leży po stronie elektromagnesu, jednak przyczyną były zużyte elementy rozrusznika) i oddano go do zakładu zajmującego się regeneracją (koszt 350 zł).

Na końcu doszła jeszcze wymiana ręcznej pompki paliwa. Po złożeniu traktora i połączeniu przewodów paliwowych potrzebne było odpowietrzenie układu paliwowego i tu okazało się, że pompka po prostu nie działa – być może dlatego, że nigdy nie była używana. Na szczęście koszt elementu to tylko 60 zł.

Wymieniona ręczna pompka paliwa i popękane przewody paliwowe. Kosz pompki - 60 zł, fot.kh

Koszty naprawy

Cała naprawa kosztowała 3600 zł, w tym koszt części i zleconych regeneracji koła zamachowego i rozrusznika to 2000 zł. Warto przy tym zaznaczyć, że na wymiana niektórych elementów była nieco na wyrost (np. wieniec koła zamachowego, lepszy uszczelniacz wału silnika), ale należy pamiętać o tym, że remont sprzęgła jest dość czasochłonny bo wymaga rozpołowienia ciągnika, a tym samym cała robocizna robi się kosztowana i naszym zdaniem na częściach nie należy szukać oszczędności, zwłaszcza że do białoruskich ciągników są one relatywnie niedrogie.

Zestaw wymienionych części, fot.kh

Ponadto remont byłby o kilkaset złotych tańszy gdyby był zrobiony na czas. Ale w sumie to tylko kilkaset złotych, więc z praktycznego punktu widzenia można stwierdzić, że jeśli sprzęgło zaczyna „wysiadać”, a są do zrobienia jeszcze jakieś pilne prace, to odciągnięcie w czasie remontu można dopuścić, choć oczywiście nie rekomendujemy tego.

Ciągnik został złożony, umyty, sprzęgło wyregulowane. Rozrusznik działa jak trzeba, silnik odpala na przysłowiowy „dotyk”. Maszyna jeździ, biegi zmieniają się płynnie (tzn. normalnie jak na MTZ-a), a sprzęgło „bierze” dość ostro i w innym punkcie niż wcześniej – jak to nowe, ale miarowo i użytkownik będzie musiał się trochę przyzwyczaić, a z czasem pewnie też się „dotrze”. Cóż, wkrótce wiosna i przyjdzie czas na cięższe próby polowe. Jakby co – jest gwarancja na naprawę.

Czy waszym zdaniem koszt naprawy był wysoki? Jak wygląda to w przypadku innych marek ciągników?