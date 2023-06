Prawidłowe wymieszanie obornika w ramach ekoschematów wycenione zostało na 2 punkty. O ile sama praktyka jest dobrze znana rolnikom, o tyle najwięcej wątpliwości budzi metoda weryfikacji zabiegu.

Aby otrzymać dodatkową płatność (ok. 200 zł do 1 ha), należy maksymalnie w ciągu 12 h przyorać obornik i wykonać zdjęcie geotagowane (czyli zawierające informacje o lokalizacji jego wykonania ze współrzędnymi geograficznymi). Czas 12 godz. naliczany jest od początku aplikacji obornika. Aby przesłać zdjęcie na serwer ARiMR, powinno się zainstalować na telefonie aplikację udostępnioną przez Agencję. Aplikacja przejmuje kontrolę nad aparatem w telefonie bez możliwości edycji wykonanego zdjęcia. Zdjęcie zostaje zachowane w telefonie – nie trzeba więc przesyłać dokumentacji w warunkach polowych. Cały czas toczy się dyskusja, ile zdjęć powinno zostać wykonanych. Według niewiążących na ten moment informacji mówi się o 4 zdjęciach z 1 ha.

Do wymieszania nawozu naturalnego z glebą można wykorzystać pług lub kultywator. To, która maszyna sprawdzi się lepiej, zależy od kilku warunków. − Wybór odpowiedniej maszyny do wymieszania nawozu organicznego z glebą zależy przede wszystkim od przedplonu, rośliny następczej oraz parku maszynowego rolnika. Odpowiednią maszyną do wymieszania nawozu organicznego z glebą jest zarówno kultywator, jak i pług – mówi specjalista z Kverneland Group Polska Michał Kłosowski.

Odpowiedź, która z maszyn najlepiej nadaje się do wymieszania nawozu, nie jest jednoznaczna – uprawa bezorkowa, tak jak i uprawa za pomocą pługa, mają zarówno zalety, jak i wady (...).