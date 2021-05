Wypadki w rolnictwie - tego da się uniknąć

Niedawno spotkałem znajomego rolnika, który na powitanie wyciągnął do mnie lewą rękę. - Wiesz, prawa została w prasie - odpowiedział, widząc moje nieme pytanie.

Przeglądając wiadomości prasowe, telewizyjne czy internetowe, nie ma dnia bez ukazania się informacji o wypadku, do którego doszło w gospodarstwie rolniczym. Nie ma też w naszym kraju praktycznie wsi, w której nie doszłoby do takiego wypadku. I jest w czym wybierać, bo a to ręka, a to noga znika w czeluściach maszyny lub zostaje przez nią wkręcona.

Wypadkom ulegają zarówno dorośli, jak i niestety często dzieci, nierzadko kilkuletnie. Przykładów, a każdy z nich jest drastyczny i absolutnie nie powinien mieć miejsca, nie będę podawał, bo było ich aż nadto na przestrzeni ostatnich tygodni. Co jednak niezwykle przerażające, nie wszystkie wypadki z udziałem dzieci są spowodowane przez same dzieci.

Najczęściej jest nią niefrasobliwość dorosłych opiekunów, którzy pozwalają na transport dzieci na przyczepach czy, jak często donoszą media i policja, samodzielnie bez nadzoru prowadzić ciągnik. Takie przypadki nie są rzadkością, a skutki bywają czasem tragiczne.

Wypadki w rolnictwie często prowadzą do tragedii rodzinnych

Wypadki w rolnictwie - przyczyny

Przed nami żniwa - najbardziej “gorący” pod względem wypadków w rolnictwie okres. Wypadków na wsi nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je przynajmniej poważnie ograniczyć, znając czy też bardziej zdając sobie sprawę z ich przyczyn.

Alkohol

Jedną z nich, choć właściwie to główną przyczyną prowadzącą do wypadków w rolnictwie jest niestety spożywanie alkoholu w czasie prac gospodarskich czy polowych. Choć już coraz częściej reagujemy na kogoś prowadzącego maszynę rolniczą na “podwójnym gazie”, to nadal takie przypadki niestety mają miejsce ze względu na tzw. przyzwolenie społeczne.

Nieprawidłowa obsługa maszyn rolniczych

Sztandarowym przykładem maszyny zabierającej użytkownikowi zdrowie, a nieraz życie jest prasa. To właśnie ona jest przyczyną wielu wypadków, w tym mojego znajomego rolnika. Nie są to odosobnione przypadki i co sezon media donoszą o takich wypadkach, nierzadko śmiertelnych. Gardziele pras czasem się zapychają, ale dopychanie masy ręką czy nogą kończy się tragicznie.

Osłony

Każda firma produkująca maszyny rolnicze odpowiednio zabezpiecza wszystkie zagrażające życiu lub zdrowiu elementy. Pamiętajmy jednak, że wszelkie osłony pasków klinowych czy innych obracających się elementów występujące w ciągnikach, kombajnach czy innych maszynach rolniczych nie są dla ich ozdoby, ale dla naszego bezpieczeństwa i po wymianie przykładowego paska, muszą zostać ponownie prawidłowo zamontowane na swoje miejsce.

Wałki WOM

Niemal szkolnym przykładem są osłony wałków odbioru mocy, które nierzadko pozbawione są ochronnej obudowy zabezpieczającej przed poważnymi skutkami wypadków. Przykłady wypadków spowodowanych przez te wałki można mnożyć.

Prąd elektryczny

O dziwo to też jedna z przyczyn wypadków w rolnictwie. Sztukowanie przewodów, drutowanie bezpieczników, amatorskie podłączenia instalacji elektrycznej, brak izolacji czy nawet obsługa urządzeń elektrycznych mokrymi dłońmi to główne przyczyny porażeń prądem prowadzących często do śmierci.

Upał i zmęczenie

Tak, właśnie długotrwała praca w wysokich temperaturach i odwodnienie organizmu jest częstą przyczyną wypadków w rolnictwie. Badania naukowe dowodzą, że praca w wysokich temperaturach przez kilka godzin doprowadza organizm do stanu, jaki występuje po spożyciu alkoholu. Zmęczenie, jak i w przypadku kierowców samochodów, jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia naszego i współpracowników w czasie trwania prac polowych.

Na koniec wrócę do mojego znajomego i bezrękiego dziś rolnika. Kilka lat temu byłem świadkiem, jak właśnie “goły”, niezabezpieczony wałek odbioru mocy zerwał z niego kurtkę, której rękaw w ułamku sekundy został nawinięty na obracający się wałek.

- Miałem szczęście - powiedział, gdy przerażony odskoczył od maszyny.

Miał szczęście. Tamtym razem.