Co może pójść nie tak przy wyrywaniu drzewa? fot. Youtube/AgroPatras99

Stary i niepozorny konar wiśni mógłby się wydawać prostym przeciwnikiem dla kultowego Ursusa C-360. Mógłby, ale zdecydowanie nie w tym przypadku.

Wyrywanie starej wiśni przy użyciu ciągnika Ursus C-360 bije rekordy popularności w polskim Internecie. To trzeba zobaczyć.

Ursus C-360 na dwóch kołach

Na nagraniu widzimy, że ciągnik został zaczepiony z konarem za pomocą stalowej linki, która została umieszczona tuż nad ziemią. Jak tłumaczy autor filmiku, było to celowe działanie, gdyż przy wyższym zaczepieniu o konar istniałoby ryzyko jego złamania.

W efekcie okazało się, że przy mocniejszym szarpnięciu traktorem, jego przednia oś poszybowała w górę na kilkadziesiąt centymetrów, po czym z impetem opadła na powierzchnię.

Tego uderzenia nie wytrzymała przednia oś i urwane zostało przednie lewe koło. Jak twierdzi autor nagrania, przy późniejszych oględzinach uszkodzonego elementu okazało się, iż był on już częściowo pęknięty, co z pewnością obniżyło jego wytrzymałość.

Można powiedzieć, że to i tak stosunkowo nieduże uszkodzenia, bowiem gdyby w momencie podniesienia przedniej osi operator nie ujął gazu, wówczas ciągnik mógłby wywrócić się do tyłu, co skutkowałoby zapewne dużo większymi uszkodzeniami.

Pełne nagranie z tego zdarzenia znajdziecie poniżej.

A co Waszym zdaniem można było w tej sytuacji zrobić inaczej, aby nie zakończyła się ona taką spektakularną wpadką? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!