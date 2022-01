Wysoka sprzedaż ciągników w 2021 r., ale nie rekordowa

Nie przeszkodził Covid ani szalejące ceny - w 2021 r. maszyny rolnicze sprzedawały się jak "świeże bułeczki". Zarejestrowano ponad 14 tys. nowych ciągników rolniczych. To na tle ostatnich kilku lat wynik bardzo dobry, choć oczywiście bywały lepsze lata.

W sumie w ciągu całego 2021 r. zarejestrowano 14 178 szt. nowych ciągników - wynika z danych opracowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. To aż o 4241 szt. więcej niż przed rokiem, co oznacza niemal 43 proc. wzrost.

14178 sztuk nowych ciągników - oznacza liczbę traktorów rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy. Bo jeśli wziąć pod uwagę Belarusy, które są sprowadzane zarejestrowane bez przebiegu (lub z symbolicznym), liczba rejestracji rośnie o 1122 szt. dając sumę 15300 szt. Jednocześnie białoruska marka znalazła by się na wysokim, piątym miejscu za marką Deutz Fahr i miałaby ok. 9 proc. udziałów.

Mogło być lepiej gdyby nie opóźnienia

Ostatni zbliżony wynik - 14172 nowe maszyny - odnotowaliśmy w 2014 r. Warto też przypomnieć, że rekordowe wyniki sprzedaży w ostatnim dwudziestoleciu były w roku 2012, kiedy ilość rejestracji nowych traktorów dochodziła do 19,5 tys. szt.

Z pewnością ubiegłoroczny wynik byłby wyższy, gdyby nie problemy z opóźnieniami w dostawie sprzęty. A te z kolei wynikły z opóźnień w produkcji, ponieważ brakowało niektórych komponentów, co było i jest w dalszym ciągu problemem nie tylko producentów maszyn rolniczych, ale i chociażby w branży automotive.

Top lista - najlepiej sprzedające się marki ciągników

Na pierwszym miejscu podium bez niespodzianek. 13 rok z rzędu jest nim New Holland. W 2021 r. zarejestrowano 2511 traktorów tej marki. To o 694 szt. więcej niż rok wcześniej. Udział marki New Holland w rynku wyniósł 17,7 proc.

Podium wygląda tak samo również jeśli chodzi o drugie i trzecie miejsce. Drugie należy do Kuboty, która rejestruje 1669 szt. ciągników, czyli o 445 szt. więcej niż przed rokiem osiągając 11,8 proc. udział w rynku.

Marka John Deere z ilością 1387 szt. zajmuje trzecie miejsce. To o 196 szt. więcej niż w 2020 r. Udziały rynkowe John Deere to 9,8 proc.

Marka Deutz-Fahr zajmuje czwarte miejsce. Zarejestrowano 1312 szt. ciągników tej marki (333 szt. więcej niż w 2020 r.), co dało 9,3 proc. udziałów rynkowych. Piątą pozycję zajmuje Case IH z ilością 982 szt. (209 szt. więcej niż w 2020 r.). Udziały tej marki w 2021 roku to 6,9 proc.

Z piątego na szóste miejsce przesunął się Zetor z ilością 955 szt. zarejestrowanych maszyn (116 szt. więcej niż przed rokiem). Pozwoliło to na uzyskanie 6,7 proc. udziałów rynkowych.

Porównanie liczny zarejestrowanych nowych ciągników i udziałów w latach 2020 i 2021, źródło:PIGMiUR

Warto jednak zauważyć, że wszystkie ww. marki mimo rosnącej liczby sprzedanych traktorów, lekko straciły na udziałach w rynku. Stało się to głównie na poczet siostrzanych marek: Lovol i Arbos, choć w tym miejscu należy zauważyć, że główna sprzedaż traktorów tych marek to niskie przedziały mocy - do 50 KM. Na udziałach w rynku zyskały również takie marki jak: Fendt, TYM czy Landini.

Wkrótce opublikujemy szerszą analizę rynku maszyn w 2021 r.