Wysoka sprzedaż nowych ciągników w lutym

Jeśli chodzi o sprzedaż nowych ciągników, pierwszego miejsca nie oddaje New Holland. Bardzo dobrze 2020 rok rozpoczął Deutz-Fahr, zaś lekką zadyszkę złapał John Deere. Tak w telegraficznym skrócie można podsumować "ciągnikową" czołówkę w pierwszych 2 miesiącach 2020 r.

Luty to kolejny dobry miesiąc biorąc pod uwagę ilość rejestracji i porównując do analogicznego okresu w ostatnich latach. 673 szt. zarejestrowanych ciągników to więcej niż przed miesiącem o 76 szt. To również więcej niż w lutym 2018 oraz 2019 r. W stosunku do zeszłego roku zanotowano o 152 szt. zarejestrowanych ciągników więcej. Oznacza to wzrost o 29 proc.

Sumarycznie rok 2020 jest również lepszy od poprzednich. W pierwszych dwóch miesiącach zarejestrowano 1270 szt. nowych ciągników. Przed rokiem było to 898 szt. Oznacza to, że w 2020 notujemy wynik lepszy o 372 szt., czyli o 41,4 proc.

Po pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku najpopularniejszą marką jest New Holland. Zarejestrowano 248 szt. nowych ciągników tej marki. To o 119 szt. więcej niż rok wcześniej. New Holland po dwóch miesiącach ma 19,5 proc. udziałów rynkowych.

Drugie miejsce z liczbą 165 szt. utrzymuje marka Deutz-Fahr. Deutz-Fahr również notuje wzrost z stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Zarejestrowano o 83 szt. więcej nowych ciągników tej marki. Obecny wynik jest niemal dwukrotnie lepszy niż przed rokiem. Deutz-Fahr osiągnął 13,0 proc. udziałów rynkowych.

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę nowe ciągniki sprowadzone zza granicy, z liczbą 176 szt. na drugim miejscu znajdzie się Belarus.

Pierwszą trójkę, tak jak na koniec stycznia, zamyka Zetor z 148 rejestracjami nowych ciągników. To lepiej niż przed rokiem o 22 szt. Wynik 148 szt. pozwolił na osiągnięcie 11,7 proc. udziałów rynkowych.

Kubota na czwartym miejscu osiągnęła 134 rejestracje, to o 35 szt. więcej niż rok wcześniej. Kubota po styczniu posiada 10,6 proc. udziałów rynkowych. Marka John Deere, która w ubiegłym roku niemal regularnie zajmowała drugie miejsce, jest na miejscu piątym ze 110 rejestracjami. To o 6 szt. więcej niż rok wcześniej. John Deere po dwóch miesiącach ma 8,7 proc. udziałów rynkowych.

Po lutym Kubota jest liderem w najniższej kategorii mocy – poniżej 30 KM. W kat. 30-50 KM pierwsze miejsce, podobnie jak przed miesiącem, zajmuje Farmtrac Tractors Europe. W kolejnych czterech przedziałach mocy (od 51 do 200 KM) liderem jest New Holland, przy czym w kategorii 71-100 KM przewaga nad marką Zetor wynosi tylko 2 szt. i 0,4 pp. W najwyższej kategorii powyżej 200 KM , pierwsze miejsce zajmuje John Deere.

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. była najwyższa w województwie zachodniopomorskim i wyniosła 146,9 KM. Kolejne to warmińsko-mazurskie ze średnią 131,7 KM.

Województwo mazowieckie jest liderem jeżeli chodzi o ilość rejestracji nowych ciągników w styczniu i lutym 2020. W mazowieckim zarejestrowano 206 szt. nowych ciągników, to o 51 szt. więcej niż przed rokiem. Województwo mazowieckie odpowiada za 16,2 proc. wszystkich rejestracji w bieżącym roku (w styczniu udziały wynosiły 14,7 proc.). Na drugie miejsce powróciło województwo wielkopolskie w ilością 128 szt., ale tylko o 1 szt. wyprzedza województwo łódzkie (127 szt.). Lubelskie, które po styczniu zajmowało drugą pozycję obecnie jest na czwartym miejscu z liczbą 125 rejestracji.

Po dwóch miesiącach bieżącego roku najpopularniejszym modelem ciągnika był Zetor CL 80 Major, który osiągnął 56 rejestracji. Kolejne model to John Deere 6120M z liczbą 36 szt. Deutz-Fahr 5110 G z liczbą 31 szt. zajmuje trzecie miejsce. Na czwartym mamy reprezentanta marki New Holland – model T4.75S – 29 szt. Farmtrac Tractors Europe - 6050 C 4WD z 26 rejestracjami zajmuje piąte miejsce.