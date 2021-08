Wysoka sprzedaż przyczep. Które modele są najpopularniejsze?

Na rynku nowych maszyn dobrze sprzedają się nie tylko ciągniki. W lipcu 2021 zarejestrowano 1420 szt. nowych przyczep rolniczych. To najwięcej od początku roku.

Wynik ten oznacza 323 szt. więcej niż w lipcu 2020 roku. Od początku roku do końca lipca zarejestrowano w Polsce 5545 szt. nowych przyczep rolniczych. To 1195 szt. więcej niż w tym samym czasie przed rokiem – oznacza to wzrost aż o 27,5 proc. - informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Kto sprzedaje najwięcej przyczep?

Liderem rynku przyczep rolniczych pozostaje Pronar. Notuje on 434 rejestracje więcej niż rok wcześniej. 2191 szt. zarejestrowanych nowych przyczep dało producentowi z Podlasia aż 39,5 proc. udziałów rynkowych.

Na kolejnych pozycjach w rankingu znalazły się: Metal-Fach z 743 rejestracjami i udziałami 13,4 proc., Wielton 509 szt. i 9,2 proc. udziałów, Metaltech – 472 rejestracje i 8,5 proc. udziałów rynkowych.

Najpopularniejsze modele

Wśród najczęściej wybieranych modeli przyczep najwięcej jest przyczep o tradycyjnej konstrukcji z obrotnicą. Na pierwszym miejscu jest Pronar T653/2 z 437 rejestracjami, a na drugim model T672 tego samego producenta o ładowności 8 t (184 szt.). Trzecie miejsce podium również należy do Pronaru i zajmuje je przyczepa PT612 (173 szt.) o ładowności 12 t.

Czwarta jest przyczepa to model marki Wielton PRS-2/W12 (164 szt.) o ładowności 12 t. Piątkę zamyka Pronar: PT610 (154 szt.) - konstrukcja umożliwiająca przewóz ładunku o masie 10 t.

Widać więc, że coraz większą popularnością cieszą się większe konstrukcje, z homologacjami na przewóz ładunku 10-12 t (bywa że tzw. ładowność techniczna jest jeszcze większa).

Co ciekawe, duży ruch jest też na rynku maszyn "z drugiej ręki". W okresie styczeń-lipiec 2021 roku zarejestrowano 3425 szt. przyczep używanych. To o 353 szt. więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że obecnie notujemy wzrost na rynku wtórnym o 11,5 proc.