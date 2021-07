Wysokie ceny paliw – czekają nas droższe żniwa niż przed rokiem

Choć stosunkowo wysokie ceny płodów rolnych z pewnością cieszą rolników, to równolegle mamy do czynienia z rekordowo wysokimi cenami środków do produkcji rolnej, które skutecznie obniżają zyski generowane przez gospodarstwa. Tak jest np. z olejem napędowym.

Oprócz nawozów czy maszyn, również ceny paliw utrzymują się na zdecydowanie wyższym poziomie, aniżeli miało to miejsce w zeszłym roku. O ile droższe pod tym względem będą obecne żniwa?

Tanio już było

Aktualne ceny oleju napędowego zdecydowanie nie napawają optymizmem. Z relacji naszych czytelników wynika, iż za "diesla" na stacjach paliw zapłacimy od ok. 5,40 do ponad 5,50 zł/l (wszystkie podawane ceny są wartościami brutto).

Zestawiając te wartości z cenami ubiegłorocznymi okaże się, że dziś za olej napędowy płacimy o ponad 1,1 zł/l więcej, niż przed rokiem, co w ujęciu procentowym oznacza podwyżkę aż o ok. 28 proc. Tak duże różnice mogą powodować chociażby wzrost cen usług.

Swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie podzielił się z nami nasz Czytelnik z okolic Sandomierza.

- Dosłownie kilka dni temu przy hurtowym zamówieniu 2,5 tys. l otrzymałem cenę 5,12 zł/l. Dokładnie taką samą ilość zamawiałem we wrześniu ub. r. i wówczas cena wyniosła 3,85 zł/l. Obecnie kupowane paliwo jest zatem aż o 1,27 zł/l droższe, niż zaledwie 10 miesięcy temu – tłumaczy rolnik.

Hurtowo, znaczy taniej

Sposobem na obniżenie kosztów paliwa jest jego zakup w ilościach hurtowych. Obowiązuje tutaj zasada, iż im większy wolumen zamówienia, tym na większy rabat możemy liczyć.

- Zauważam, że średnio cena paliwa w hurcie jest niższa o jakieś 30 gr/l względem cen detalicznych. Przy zbiorniku o pojemności 2,5 tys. l. Jedno tankowanie oznacza zatem dla mnie oszczędność 750 zł – dodaje rozmówca.

Aktualne ceny oleju napędowego w hurtowych zamówieniach oscylują w granicach 5-5,05 zł/l za wariant z biododatkami oraz 5,09-5,18 zł/l za paliwo bez biododatków.