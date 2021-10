Wystartowały XXVI targi Agrotech w Kielcach

Oficjalnie otwarte zostały XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech. Wydarzenie potrwa aż do niedzieli.

Agrotech przez lata wypracował sobie renomę jednych z największych targów rolniczych w Polsce. Dość wspomnieć, że jego ostatnia edycja zgromadziła ponad 750 wystawców oraz ponad 75 tys. zwiedzających.

Tym razem jednak skala wydarzenia jest sporo mniejsza - swoją obecność potwierdziło nieco ponad 200 wystawców.

Nie oznacza to jednak, że zwiedzający będą narzekać na brak atrakcji, bo oprócz standardowej wystawy maszyn i urządzeń rolniczych zaprezentowane zostaną także stoiska dystrybutorów części do maszyn rolniczych, serwisantów osprzętu, sprzedawców nawozów, pasz, nasion, czy środków ochrony roślin. Dodatkowo organizowane będą m.in. spotkania z blogerami rolniczymi.

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w dniach od piątku do niedzieli (08-10.2021), z czego w piątek od 10 do 17, a w sobotę oraz nadzielę od 9 do 17.

Na Agrotechu nie zabraknie także ekipy Farmera, która przygotuje dla Was wiele wartościowych materiałów z tej wystawy. Dlatego też wszystkich, którzy nie będą mogli wziąć udziału w targach, zapraszamy do śledzenia naszego portalu Farmer.pl