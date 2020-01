Wyświetlacz przezierny SmartGlass w Valtrze

Valtra rozwiązanie HUD (Head-Up Display) SmartGlass zaprezentowała po raz pierwszy na targach Agritechnica 2017. Wymagało ono jednak dopracowania, a jego ostateczna wersja została przedstawiona w ub.r. w Hanowerze.

Poprawki polegały głównie na takim przeprojektowaniu elementów wyświetlacza, aby obejmował on większą przestrzeń i zapewniał lepszą widoczność, nawet w warunkach bardzo jasnego oświetlenia.

– Po przedstawieniu koncepcji rozwiązania przeszliśmy do fazy szerokiego zakresu prób. Informacje uzyskane od klientów potwierdziły doskonałość koncepcji, lecz sam układ HUD wymagał poprawek – informuje Sam Hardy, menadżer produktu.

I tak oto rozwiązanie znane do tej pory z przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego trafiło do rolnictwa. SmartGlass to przezroczysty wyświetlacz umieszczony na środku przedniej szyby ciągnika zalaminowany pomiędzy dwoma powierzchniami szklanymi. Dzięki temu jest on bardzo wytrzymały i przystosowany do obsługi w wymagających warunkach.

SmartGlass wyświetla ważne informacje na temat ciągnika, a jego operator nie musi odrywać wzroku od obecnie wykonywanej pracy. System SmartGlass doskonale sprawdza się w pracy z ładowaczem, np. z montowanym fabrycznie urządzeniem czołowym Valtra. Wyświetla wtedy dane typu kąt przechylenia czy masy ładunku. Operator interesujące go parametry pokazywane na szybie wybiera za pomocą 9 calowego terminala dotykowego SmartTouch.

Wyświetlacz przezierny SmartGlass będzie dostępny jako opcja poprzez Valtra Unlimited Studio, czyli dział firmy dostarczający fińskie ciągniki w konfiguracji na specjalne życzenie klienta. Jego wprowadzenie do produkcji planowane jest do koniec tego roku, trwają bowiem cały czas jeszcze jego testy.