Firma Granit, w ramach jubileuszu 100-lecia grupy Fricke, której jest częścią, zaprezentowała swoim klientom jak funkcjonuje ich największe europejskie centrum logistyczne w Heeslingen w Dolnej Saksonii.

Historia handlu częściami zamiennymi przez Grupę Fricke sięga lat 60., kiedy to na potrzeby szybkiego rozwoju firmy, magazyn firmy został przeniesiony z Zum Kreuzkamp do niemieckiego Hesslingen. W 1996 r. w grupie znalazł się nowy dział: Granit Parts i pod tą nazwą cały czas rozwijana jest wspomniana gałąź działalności.

Dzisiaj obecny na całym kontynencie europejskim Granit posiada swoje centra logistyczne również we Francji, USA oraz Polsce, gdzie powierzchnia magazynowa to 6,5 tyś m2 . Granit Parts w przyszłym 2024 r. będzie obchodzić 20 lat działalności na polskim rynku.

Magazyn na skalę światową

Centrum logistyczne Granit Parts w Hesslingen to jedna z głównych i najnowocześniejszych jednostek tego typu w Europie. Dziennie wysyłane jest stamtąd ponad 65 tys. paczek do klientów w całej Europie. Na 40 tys. odbiorców, w Polsce jest ich ponad 3,5 tys.

Magazyn w Hesslingen ma 640 tys. miejsc składowania. Mieści się w nim ponad 250 tys. artykułów oprócz automatycznego systemu magazynowania po halach magazynowych, oprócz wózków widłowych, jeżdżą specjalne pociągi odbierające towary. fot. AdK

Firma oferuje szeroki zakres usług logistycznych, w tym magazynowanie, dystrybucję oraz transport części zamiennych. Cała powierzchnia logistyczna magazynu to ponad 94 tys. m2, na której pracuje ok. 1000 pracowników.

Zamówione w systemie towary automatycznie przyjeżdżają w szarych skrzynkach z magazynu, które dalej odbiera pracownik. Od razu drukowane są dokumenty do wysyłki wraz z listem przewozowym. To pozwala na szybką obsługę i minimalizację pomyłek. fot. AdK

Zautomatyzowanie pracy

Największy obszar zajmują nowoczesne hale magazynowe oraz specjalistyczne urządzenia do przygotowywania, pakowania i wysyłki zamówień.

Automatyczny system pakowania zamówień w centrum logistycznym Granit Parts, przyśpiesza proces wysyłki. fot. AdK

Firma dba o to, aby wszystkie artykuły zostały odpowiednio sprawdzone przed wysłaniem, dlatego w magazynie stosowane są nie tylko nowoczesne systemy informatyczne, które umożliwiają szybkie i skuteczne działanie eliminujące ryzyko pomyłek w kompletowaniu zamówienia, ale też automaty do podawania zakodowanych towarów czy natychmiastowe przypisywanie nr zamówienia i drukowanie etykiety wysyłkowej.

Taśmowe podajniki w magazynie Granit Parts. fot. AdK

Kompleksowa obsługa części zamiennych

W magazynie w Hesslingen przechowywane są zarówno towary o gabarytach nawet do kilkuset kilogramów. W Obiekcie odbywa się cała podróż produktu – od przyjęcia od dostawcy, składowania, po pakowanie i wysyłkę do klienta docelowego.

Część magazynowa z produktami średniej i małej wielkości. fot. AdK

Przyjęcie odbywa się w 11 bramach dla samochodów ciężarowych. Po klasyfikacji towaru, którego dzienna ilość to ponad 450 palet, zostają one skompletowane i składowane w poszczególnych obszarach magazynowych w zależności od wielkości i rodzaju (w tym np. tzw. towarów wolnorotujących, czyli rzadko zamawianych).

Automatyczny magazyn części uzbrojony jest w potężny system przeciwpożarowy. System przenośników za pomocą wózków wahadłowych transportuje elementy z miejsca składowania w skrzynkach do pracownika, który konfekcjonuje zamówienie. AdK

Centrum logistyczne ma swoje konkretne rodzaje obszarów magazynowych np. część o wąskich korytarzach, magazyn wahadłowy wielofunkcyjny do dużych artykułów czy regały z windami oraz magazyny szerokonawowe do kompletacji średniej wielkości artykułów. Do przechowywania małych towarów, służy system regałów.

Takie towary wkładane są do oryginalnych opakowań Granit. Ciekawe jest pakowanie szyb, które do bezpiecznego przechowywania i transportu wymagają pokrycia folią termokurczliwą, a taki proces odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonym piecu.

Szyba przygotowana w magazynie do wysyłki. fot. AdK

Oprócz tego w magazynie znajdują się takie stanowiska jak obszar wyznaczony do konfekcjonowania łańcuchów i węży czy Serwis Center, w którym przyjmowane są silniki i sprężarki do regeneracji.

Największe centrum logistyczne Granit Parts w niemieckim Heeslingen. fot. AdK

Największy ruch panuje natomiast na dziale kompletacji towarów, gdzie nieustannie pracują taśmy transportujące, szare lub czerwone pojemniki z artykułami, które trafiając na stanowisko pracy w odpowiedniej kolejności zgodnie z zamówieniem i są umieszczane w kartonach wysyłkowych.

Granit Parts - największe centrum logistyczne w Europie. fot. AdK

Osobną część magazynową stanowi stanowisko zwrotów towarów. Dzięki usystematyzowanym procesom i wykorzystywaniu zaawansowanych, nowoczesnych technologii magazynowych, pomimo ogromnej powierzchni i ilości towaru Granit Parts może prowadzić szybką realizację zamówień.

1 samochód ciężarowy i trzy busy są codziennie wysyłane z częściami do Polski o trzech różnych godzinach. Dzięki temu zamówienia trafiają już następnego dnia do klientów. fot. AdK

Centrum logistyczne Granit Parts wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu i lokalną społeczność m.in. przez zapewnianie miejsc pracy w centrum logistycznym. Oczywiście firma dba też o środowisko naturalne stosując ekologiczne technologie, takie jak recykling odpadów oraz minimalizacja emisji CO2.