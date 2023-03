 XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników. John Deere szuka talentów

W połowie marca ponad 10 000 uczniów szkół średnich wzięło udział w półfinałach XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników – teraz w wielkim finale szczęśliwcy zmierzą się z nowymi zadaniami. Wydarzenie odbędzie się już pod koniec tego tygodnia, podczas Poznań Motor Show – największych targów motoryzacyjnych w Polsce. Zmagania śledzić będą nie tylko organizatorzy i partnerzy, ale też gwiazdy polskiej motoryzacji – Robert Kubica i Kajetan Kajetanowicz.

W ramach akcji „Zielona Karta” John Deere przygotował specjalistyczne filmy szkoleniowe i materiały edukacyjne, które dostępne były przez cały rok na platformie Akademii Młodego Mechanika stworzonej przez organizatorów Mistrzostw.

Na stronie Akademii Młodego Mechanika swoją wiedzą dzielą się wszyscy partnerzy mistrzostw. Ma ona pomóc młodym pasjonatom w poszerzaniu swoich kompetencji przed najważniejszym wydarzeniem w roku, czyli właśnie finałem Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Znajomość budowy zaawansowanego sprzętu rolniczego oraz metod diagnostyki to podstawa w pracy każdego autoryzowanego serwisu. W John Deere wiemy, że tę wiedzę trzeba systematycznie kumulować… i nie osiadać na laurach. Ekspert nadąża za trendami, samodoskonali się, nie boi nowych wyzwań. Myślę, że udział w Akademii Młodego Mechanika i Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników to świetne przygotowanie dla młodych do właśnie takiego wymagającego (ale i pasjonującego) trybu pracy – zauważa Bartosz Białas.