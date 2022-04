Yanmar inwestuje w akumulatory

Przejmowanie spółek zajmujących się bateriami i rozwijaniem technologii napędu elektrycznego stało się ostatnio modne. Do firm inwestujących w nowoczesne start up’y dołączył także japoński Yanmar.

Spółka Yanmar Holdings Co., Ltd z japońskiej Osaki oficjalnie ogłosiła nabycie większościowego udziału w Eleo Technologies BV, szybko rozwijającej się firmie zajmującej się technologią akumulatorów z siedzibą w Helmond w Holandii.

Inwestując w zaawansowany technologicznie i modułowy koncept akumulatorów Eleo, Yanmar zwiększy możliwości zelektryfikowanego układu napędowego w swoich pojazdach i urządzeniach.

Yanmar się elektryfikuje

Yanmar nabył większościowy udział w spółce Eleo za pośrednictwem swojej spółki zależnej Yanmar Europe BV, w wyniku szeregu powiązanych transakcji. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

Takayuki Onodera (Yanmar) i Bas Verkaik (Eleo) podczas ceremonii podpisania umowy, fot. mat. prasowe

Po dołączeniu do Yanmar Group jako część Yanmar Power Technology Co., Ltd., Eleo będzie nadal działać jako samodzielny podmiot pod własną marką, w swojej obecnej lokalizacji w Helmond w Holandii. Założyciele Eleo, Bas Verkaik, Jeroen Bleker i Bram van Diggelen, będą nadal koncentrować się na dalszym wzmacnianiu technologii firmy i przyspieszaniu rozwoju biznesu. Do założycieli dołączą menedżerowie z Yanmar, tworząc nowy zarząd firmy.

- Yanmar jest zaangażowany w dostarczanie rozwiązań elektrycznych układów napędowych, które umożliwiają naszym klientom stosowanie technologii o zerowej emisji, bez uszczerbku dla wydajności. Inwestycja w Eleo daje nam możliwość przyjęcia wysoce innowacyjnej technologii, która została zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach, w jakich pracują nasi użytkownicy końcowi - powiedział Tomohisa Tao, prezes Yanmar Power Technology.

Zaawansowany modułowy system akumulatorów Eleo, fot. mat. prasowe