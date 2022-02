Yokohama ogłasza podwyżki cen opon

Koszty surowców do produkcji opon pozostają bardzo wysokie, a koszty transportu ciągle dramatycznie rosną w 2022 r. - to zmusiło Yokohama Off-Highway Tires do ogłoszenia dodatkowej podwyżki cen.

Jak informuje Yokohama Off-Highway Tires (YOHT), firma będzie nadal absorbować większość kosztów, ale jednak niewielka ich część musi zostać przerzucona na parterów biznesowych. Przyczyną planowanych podwyżek są przede wszystkim wysokie koszty surowców pozostają bardzo wysokie i rosnące ceny transportu.

Jak jednak dodają przedstawiciele Grupy, utrzymanie podwyżek na niskim poziomie – niższym niż średnia w branży – było możliwe tylko dzięki absorpcji większości kosztów przez YOHT. Chociaż YOHT będzie to robić nadal w przyszłości – nieuniknione jest przekazanie niewielkiej części swoim partnerom biznesowym, co jak należy rozumieć - przełoży się również na klienta ostatecznego.

- Koszty frachtu to czynniki, których nie możemy kontrolować, również odczuwamy wzrost, zwłaszcza w przypadku tej trzeciej dopłaty frachtowej od marca 2021 r., która wynosi 3250 euro za kontener - mówi Prabhakar Garimella, szef Yokohama Off-Highway Tires na Europę Wschodnią.

- Chociaż jesteśmy zmuszeni odpowiedzieć na dynamikę globalnego rynku piątym wzrostem od kwietnia zeszłego roku, w YOHT zawsze myślimy o naszych partnerach biznesowych i o tym, jak zmniejszyć ich obciążenie - wyjaśnia Koen van Gemert, szef działu finansów na Europę w YOHT.

- Bardzo ważne jest dla nas zachowanie przejrzystości i utrzymywanie realistycznej równowagi między oczekiwaniami rynku a czynnikami takimi jak koszty. Ścisła komunikacja z naszymi partnerami biznesowymi, zwłaszcza w trudnych chwilach, jest czymś, co bardzo cenimy w YOHT – podsumowuje Ole Baek – dyrektor rynku francuskiego i Europy Północnej w YOHT.



YOHT potwierdził, że nowe ceny będą obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku i mają zastosowanie do produktów ze wszystkich zakładów YOHT.

Yokohama Off-Highway Tires specjalizuje się w projektowaniu, opracowywaniu, produkcji i marketingu opon dla następujących branż: rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, przemysł, prace ziemne, górnictwo, maszyny portowe i inne zastosowania komercyjne. Firma YOHT jest właścicielem znanych na całym świecie marek, takich jak Alliance, Galaxy i Primex.