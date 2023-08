Yokohama Tires wprowadza największą w swojej ofercie oponę Alliance

Opony rolnicze Alliance to czołowe produkty nie tylko w portfolio japońskiego koncerny Yokohama, ale i całego rynku, fot. mat. prasowe

Alliance to flagowa marka koncernu Yokohama Off-Highway Tyres (YOHT). Wprowadziła ona niedawno nowe rozmiary sprawdzonych opon radialnych Agriflex+ 372 do ciągników i kombajnów, w tym największą do tej pory oponę wyprodukowaną przez Alliance.

Rzeczona opona Alliance w rozmiarze VF750/75R46 jest przeznaczona dla największych ciągników oraz maszyn i stanowi wyzwanie dla konkurencji pod względem rentowności i jakości. Opony Alliance VF to jedne z najlepszych flotacyjnych opon radialnych Opony Alliance VF są uznawane za lidera na światowym rynku flotacyjnych opon radialnych, bowiem technologia Alliance VF zapewnia efektywną ochronę gleby, lepsze osiągi i zwiększone plony. Czytaj więcej Szwedzki Trelleborg już oficjalnie dołącza do japońskiej Yokohamy Innowacyjna technologia się opłaca. Potwierdzają to testy Sukces opon Alliance Agriflex+ 372 potwierdził naukowy eksperyment przeprowadzony w terenie, który w 2021 r. przeprowadziła organizacja SEGES Innovation. Wyniki badań terenowych wykazały pozytywny wpływ opon Alliance VF w porównaniu z oponami konwencjonalnymi. W teście z wykorzystaniem ciągnika z wozem asenizacyjnym, niskie ciśnienie zastosowane w oponach Agriflex+ 372 i Agriflex+ 389 zmniejszyło głębokość śladu podczas rozwożenia gnojowicy o połowę. Jednocześnie poślizg kół zmniejszył się o 4,4 proc., a pomiary penetrometrem wykazały mniejszy stopień zgniatania gleby w „śladach opon VF" na głębokości od 0 do 40 cm. Ponadto plony kukurydzy w śladach na poletkach obrabianych maszynami z oponami VF znacznie przewyższały plony w tych śladach na poletkach, które obrabiane były maszynami z tradycyjnymi oponami o około 12,9 jednostek zbioru z hektara, tj. o około 10 proc. Dzięki oponom Alliance VF – w zależności od szerokości apkilatora – wyniki te przekładają się na wzrost plonów z hektara o 1,5–2,2 proc., a szacowanego wzrostu zysków dzięki wyższym plonom i zmniejszeniu poślizgu opon o prawie 80 euro z hektara. Czytaj więcej Jubileuszowy Farmall M z nowym designem Yokohama Off-Highway Tires to globalny potentat Koncern Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) specjalizuje się w projektowaniu, opracowywaniu, produkcji i marketingu opon dla następujących branż: rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, przemysł, prace ziemne, górnictwo, maszyny portowe i inne zastosowania komercyjne. Firma YOHT jest właścicielem znanych na całym świecie marek, takich jak Alliance, Galaxy, Primex i Yokohama, i jest obecna w ponad 120 krajach. Dzięki zróżnicowanej ofercie produktów obejmującej ponad 4000 kodów SKU YOHT oferuje swoim klientom, zarówno na rynku wtórnym, jak i OEM, najwyższą jakość opon stworzonych do konkretnych zastosowań. Czytaj więcej W Kietrzu na powietrzu - zbiór zielonki z największymi maszynami Krone

