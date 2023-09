Analitycy z Markets and Markets przeprowadzili badania nad wielkością rynku robotów rolniczych. Obecnie jest szacowany na 13,5 mld dolarów. Prognozy wskazują, że do 2028 osiągnie 40 mld dolarów. Jakie roboty zarobią najwięcej?

Do czynników napędzających rynek robotów rolniczych należą rosnące niedobory siły roboczej i koszty pracy, zapotrzebowanie na rolnictwo precyzyjne i zrównoważone praktyki, postęp w technologiach sztucznej inteligencji i robotyki oraz potencjał zwiększania produktywności i plonów.

Do wzrostu rynku przyczynia się zapotrzebowanie na wydajne i zautomatyzowane rozwiązania do monitorowania upraw, zbioru i zwalczaniu chwastów.

Wsparcie rządowe na rzecz wdrażania nowoczesnych praktyk rolniczych i rosnąca świadomość korzyści płynących z robotyki w rolnictwie napędzają wdrażanie robotów rolniczych na całym świecie.

Roboty rolnicze wciąż uznawane są za raczej wyrafinowany sprzęt i wykorzystanie ich potencjału dopiero się rozwija. A możliwości, jakie oferują są ogromne: wyposażone w najnowocześniejsze technologie i sztuczną inteligencję doskonale wpisują się w technologię 4.0 wykorzystywana w rolnictwie do optymalizacji zasobów (wody, nawozów i pestycydów) i starań o zrównoważoną produkcję.

Trzeba to podkreślić - technologia jest pomocna – na całym świecie roboty analizują glebę, dostarczają szczegółowych informacji o stanie zdrowia zwierząt i upraw. I co najważniejsze, automatyzują pracochłonną pracę, zastępują siłę roboczą, której brakuje coraz bardziej.

Czym właściwie jest robot rolniczy?

Rdzeń tej branży stanowią same roboty w postaci zautomatyzowanego sprzętu wykorzystywanego w oborach, pojazdach autonomicznych, w tym również ciągników oraz drony.

Robotyka jest integrowana z tradycyjnym sprzętem rolniczym. Sprzęty są coraz częściej naszpikowane czujnikami do obrazowania, sztuczną inteligencję, kamery i systemy GPS oraz aplikacjami do analizowania danych - one również podlegają pod rynek robotyzacji rolnictwa.

Koszty pracy rekompensuje automatyzacja

Nabywanie robotów jest atrakcyjne dla tych gospodarstw, gdzie produktywność jest zwiększana w takich pracach jak zbiór owoców, sadzenie warzyw, czy w produkcji zwierzęcej - do sprzątania i karmienia.

Robotyzacja wyręcza pracowników w pracach czasochłonnych, jednocześnie przenosząc ich potencjał do innych, bardziej zaawansowanych prac.

Co blokuje pełen potencjał agrobotów?

Największym wyzwaniem transformacji rolnictwa i wprowadzaniu tej technologii do podwarstw, jest wciąż wysoki koszt robotów. Chociaż niezaprzeczalnie zwiększają one wydajność, precyzję i uzupełniają lukę w kadrach, ich zaporowe ceny powodują, że entuzjazm rolników szybko gaśnie. Rozpowszechnienie ich w gospodarstwach jest bardzo trudne zwłaszcza w tych małych i średnich.

Na agroboty mogą pozwolić sobie tylko duże przedsiębiorstwa, co ma swoje konsekwencje – z jednej strony tworzy się przepaść między gospodarstwami mniejszymi, które mają problem z dotrzymaniem kroku tym, którzy z czerpią korzyści z postępu technologicznego.

Po drugiej stronie medalu są przedsiębiorstwa rolnicze, którym nie zależy na opracowywaniu niedrogich rozwiązań. Przykładowo, typowy robot do zbierania owoców kosztuje między 250 a 750 tys. dolarów. Ze względu na tak wysokie ceny, zdarza się, że firmy szukają rozwiązania w udostępnianiu sprzętu w leasingu.

Jak wynika z raportu agencji badawczej, sytuację mogłyby poprawić zmiany na poziomie rządowym, promocja badań i rozwoju, zwiększenie finansowania i dotacje.

Jakich robotów jest najwięcej w gospodarstwach?

Według brytyjskiej sieci robotyki i systemów autonomicznych UK-RAS do 2025 r. 50 proc. wszystkich stad w Europie będzie obsługiwane przez roboty. To właśnie roboty udojowe zrewolucjonizowały mleczarskie gospodarstw oszczędzając czas i nakłady pracy siły roboczej, dodatkowo dostarczając informacji o zdrowiu zwierząt.

To właśnie na tych gospodarstwach najchętniej wykorzystywana jest obecnie robotyzacja z silną tendencją do rozwoju, zajmując jedno z pierwszych miejsc co do wielkości udziału w rynku robotów rolniczych.

Po robotach w gospodarstwach mleczarskich, znajdują się rozwiązania z robotyzacji, wykorzystywane do żniw. Głównie chodzi o wszelkie urządzenia uzbrojone w sztuczną inteligencję wykorzystywane do monitorowania planów, jak chociażby drony oraz urządzenia do zbioru owoców i warzyw.

Zaawansowana technologia planowania tras została zaprezentowana przez Trimble w 2023 roku. Za pomocą tej technologii opartej a oprogramowaniu użytkownicy i producenci sprzętu mogą automatyzować i optymalizować trajektorie, prędkość i ogólne projektowanie tras.

Do tego grona zalicza się także robotyka związana z zarządzeniem nawożeniem. Ponieważ regulacje wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne przepisy co do pestycydów, wykorzystanie IoT, automatyzacji ma być rozwiązaniem – maszyny z czujnikami mają pomóc w tych ograniczeniach poprzez precyzyjne nawożenie. Do tego ma dojść odchwaszczanie automatyczne.

W 2022 г. CNH Industrial i One Smart Spray ogłosiły integracje rozwiązań w zakresie precyzyjnego natryskiwania, które przyspieszy rozwój możliwości zautomatyzowanego i precyzyjnego natryskiwania, za pomocą kilku kamer zamontowanych na belce opryskiwacza.

Najwięksi gracze robotyzacji

Największy udział w rynku robotów rolniczych w ubiegłym 2022 r. miała Ameryka Północna. Mocno goni ją Europa, która przez ten czas przyjęła tę technologię, stwarzając warunki do rozwoju. Wynika to głównie silnej tendencji popularyzacji zrównoważonych praktyk. W niektórych krajach europejskich rządy zapewniają wsparcie finansowe dla robotyzacji rolnictwa.

W ten sposób agroboty wkroczyły do sektora rolnego, zmieniając krajobraz pól na całym świecie, a największymi graczami są takie firmy jak: