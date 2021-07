Z nowościami ciągnikowymi - New Holland w sadzie

W ubiegłym tygodniu - 13 lipca - firmy New Holland i Agroskład zorganizowały pokaz nowych ciągników sadowniczych. Zaprezentowano trzy modele New Holland: T3.70F Stage V, T4.80N z amortyzowaną osią przednią oraz Boomer 55 Stage V.

Pokaz ciągników New Holland odbył się na terenie gospodarstwa sadowniczego w miejscowości Wola-Chojnata, w okolicach Białej Rawskiej. W pokazie udział wzięły trzy premierowe ciągniki.

Pierwszym z nich był wyposażony w kabinę New Holland Boomer 55 o mocy 57 KM, będący najmocniejszym przedstawicielem tej serii wyposażonej teraz w silniki spełniające najsurowszą normę dopuszczalnych emisji spalin Stage V.

Boomer to ciągniki, które wg Kamila Deląga - specjalisty produktowego New Holland Polska spełnią się doskonale nie tylko w sadzie czy ogrodzie, ale również w rolnictwie tradycyjnym, głównie jako maszyny pomocnicze.

Kolejny to New Holland T3.70F ROPS (z ramą ochronną) o mocy 65 KM z najnowszego typoszeregu T3.F spełniającego również normę Stage V. Typoszereg T3.F to konstrukcyjnie proste ciągniki, wyposażone w mechaniczne skrzynie biegów i rewersory oraz mechaniczne sterowanie hydrauliką.

Ostatnim z prezentowanych ciągników sadowniczych, będących premierą 2021 roku, był New Holland T4.80N. Wprawdzie ciągniki serii T4.N wyposażone są wciąż w silniki ze starszą normą Tier 4A (w najbliższych miesiącach to się jednak zmieni), to nowością jest zastosowanie w nich amortyzowanej przedniej osi Terraglide.

Ciągnik T4.80N o mocy 75 KM wyposażony był ponadto w sprawdzoną kabinę z podwójnym systemem filtrowania Blue Cab 4 oraz oś Super Steer, zapewniającą wyjątkową zwrotność maszyny.

