Z nowościami w nowy sezon

Wrzesień to w rolnictwie tak naprawdę początek nowego sezonu. Uprawki, siewy, nawożenie ochrona roślin – to wszystko dzieje się już teraz i będzie miało niebagatelny wpływ na plony, które będą zebrane w następnym roku. Warto zatem wejść w nowy sezon będąc na bieżąco z tym co pojawiło się na rynku. A jest tego naprawdę sporo.

Przez półtora roku większej lub mniejszej izolacji wielu producentów sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej skupiło się w zaciszu swoich firm na opracowaniu nowych, często bardzo ciekawych rozwiązań. Część z nich była już pokazana podczas kameralnych prezentacji, inni wprowadzają je do oferty bez „szumu”, jeszcze inni czekają z „pokazaniem się” szerokiemu gronu rolników podczas takiego wydarzenia jak Agro Show (szerzej o wybranych nowościach na Agro Show będziecie mogli się zapoznać w osobnym serwisie).

Sami jesteśmy ciekawi co zobaczymy podczas tegorocznej imprezy w Bednarach i jak będzie wyglądała tegoroczna impreza, która wraca po rocznej przerwie. Swój udział zapowiedziało ponad 500 wystawców. To sporo biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w kraju i na świecie.

Czym nas zaskoczą producenci i dystrybutorzy maszyn oprócz nowych cenników? Na pewno będzie sporo produktów skierowanych pod szeroko pojęty "Zielony ład", a więc zrównoważone gospodarowanie. Potrzebę wprowadzania produktów i technologii ograniczających wykorzystanie środków ochrony roślin, nawozów oraz sprzętu do do tzw. uprawy konserwującej widzą nie tylko zachodni producenci maszyn ale też i krajowi.

Sporo zmieni się także w ofercie ciągników czy kombajnów, a to za sprawą wdrażania kolejnych norm emisji spalin, wraz z którymi wprowadzane są do tych maszyn inne ulepszenia i innowacje. Niewątpliwie jednym z takich kierunków jest coraz większa automatyzacja prac, podnoszenie precyzji wykonywanych zabiegów oraz usługi telematyczne.

My na pewno będziemy na targach w Bednarach i dołożymy wszelkich starań aby tym, którzy nie będą mogli odwiedzić imprezy, jak najpełniej zrelacjonować najciekawsze wydarzenia targowe. Jednocześnie was również gorąco zachęcamy do odwiedzenia Agro Show pewno tam będziemy i Was również zachęcamy do odwiedzenia targów. Będzie nam również bardzo miło gościć Was na naszym stoisku. Serdecznie zapraszamy!